Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Волошина "Новинарне".

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Как корпусная система поможет Украине пойти в наступление?

Весной 2025 года Героя Украины Дмитрия Волошина назначили командиром новосозданного 8 корпуса ДШВ. До этого речь шла только о корпусной системе в Сухопутных войсках.

Журналистка спросила, как изменится применение воинских частей на поле боя с введением корпусной системы в ВСУ.

Я очень надеюсь, что мне определят задачу быть ударной группировкой. Честно. Как бы это пафосно ни звучало, но я очень этого хочу – потому что это единственный путь как-то освобождать землю. И мы же десантники. Это наш профиль – наступать. Мне оборона не нравится – она несет за собой потери и разочарование. А наступление несет за собой потери противника и его разочарование,

– ответил Дмитрий Волошин.

Он подчеркнул, что "есть все предпосылки к тому, чтобы где-то бить". Россияне сосредотачивают силы не по всей протяженности фронта. Есть несколько участков, где оккупанты не концентрируют усилия. По мнению командира, именно там "надо попробовать ущипнуть" врага.

Надежды на будущее наступление Волошин связывает именно с корпусами.

"Я надеюсь, что когда корпуса зайдут на выполнение задач (это где-то в ближайшее время произойдет), то, возможно, тогда высвободится ряд воинских частей, и я смогу подготовить их к наступлению. И будет воля военного руководства на это, и мы где-то начнем бить", – объяснил он.

К слову, как раз ротацию бригад считают главным вызовом создания корпусов в ВСУ.