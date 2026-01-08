Доктрина Монро 2․0 и раскол НАТО: мир неизбежно поглощает эпоха агрессивных империй и право сильного

На днях США провели действительно блестящую "специальную военную операцию" против Венесуэлы и эффектно и без потерь захватили тамошнего диктатора Николаса Мадуро и его жену. Их оперативно вывезли в США, где в понедельник автократ уже предстал перед судом, подражая таким образом своему панамскому "собрату" Мануэлю Норьеге.

24 Канал анализирует глобальные последствия американского гибридного вторжения в Венесуэлу и следующие возможные шаги США, констатирует возвращение классического американского империализма и пытается спрогнозировать, где остановится Трамп. В этом нам помог политолог и основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко.

К теме Каракас за три часа: как американцы захватили Мадуро и почему Венесуэла – это предупреждение Трампа

Каракас за 3 часа

Вторжение США в Панаму произошло так же 3 января, но в 1989 году. И, да, Конгресс США тогда согласия на вторжение не давал. Как и в 1983, когда Рейган ворвался в Гренаду, чтобы разогнать местных коммунистов.

В цивилизованном мире факт отстранения Мадуро от власти вызвал разнообразную гамму эмоций. При этом по самому Мадуро никто точно не скучает, но то, как это произошло – вызывает вопросы. Что-то похожее мы видели в Украине, когда СНБО начал вводить санкции против Медведчука и других олигархов – вроде и правильно, но осадок остается.

Еще больше вопросов появилось после объяснений операции "Каракас за 3 часа" от президента США Трампа, архитектора вторжения Рубио и старшего советника президента США по вопросам политики Стивена Миллера. Все они чуть ли не хором заявили, что речь не о демократии и правах человека, а сугубо о деньгах, то есть контроле за нефтью. Напомним, Венесуэла – самая богатая страна по разведанным запасам этого до сих пор ценного в 21 веке ресурса.

К теме Кто такая Мария Мачадо, которая победила Трампа, и за что получила Нобелевскую премию мира

Также американцы сказали, что никаких выборов не надо (в Киеве на Банковой после этого, видимо, нервно улыбнулись, потому что для Украины это было едва ли не главное и немедленное требование от Белого Дома) и вообще – США не признает, что Мадуро – президент, но хочет иметь дело с его людьми – Делси Родригес и "чавистами" (по логике американцев, также нелегитимными, потому что США не признают президентом Мадуро).

Зато реально легитимные, то есть оппозиционеры, у которых Мадуро украл выборы в 2024 (и в 2018), могут тихонько посидеть в стороне. Вместе с Марией Кориной Мачадо и ее Нобелевской премией мира.

Дмитрий Корниенко считает такую стратегию США со ставкой на команду диктатора большой ошибкой.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитического сообщества Resurgam Надо отделять, по моему мнению, реальную политику, которую проводит Рубио, от Трампа. Рубио будет подстраивать все под то, как хочет видеть Трамп... Но Рубио достаточно хорошо понимает, как работает международка. Будет ли наземное вторжение в Венесуэлу? Я думаю, что нет. Потому что именно стратегия Рубио построена на том, чтобы точечными действиями вытеснить Мадуро и его режим. Сначала была экономическая блокада, она не сработала, Мадуро не капитулировал. В конце концов произошел его арест и вывоз в США, а сейчас происходит давление на местные элиты. Но, по моему мнению, здесь допущена наиболее весомая ошибка, что США не обратились к реальной оппозиции и ориентируется на тех же самых чавистов. Новая глава государства вице-президентка Делси Родригес – это человек, который отвечал за пытки и репрессии против оппозиции. В одном из последних своих заявлений Мария Мачадо. Она там по биографии Делси Родригес прошлась и напомнила, кто это такая. Эта ошибка допущена вряд ли Рубио, ведь все, что он до этого делал, достаточно было профессионально проработано, продумано. Скорее всего, это ошибка Трампа, который ревнует к Мачадо и ее Нобелевской премии и поэтому выдвигает максималистские требования. Фактически сейчас он выдвигает первую редакцию "ресурсного соглашения" как к Украине – отдайте мне все, а я вам ничего. И, в принципе, он рассчитывает, что те, кому уже нанесено поражение, то есть режим чавистов, что они согласятся на все. На самом же деле вряд ли они согласятся. Даже, если сейчас такая скажут, потому что пройдет год-два и все повторится снова.

Интересно, что ЕС в свое время признал победу оппозиции, но теперь, похоже, должен "посидеть с ними за детским столиком". Потому что США же хотят иметь дело (точнее – бизнес) с чавистами.

Теми самыми персонажами, которые ответственны за террор в Венесуэле, являются союзниками России, признают ее право на агрессию против Украины, признают, де-факто, Крым российским, а в 2023 провели "референдум", который должен был дать Мадуро право на оккупацию части соседнего государства.

Важно Почему Венесуэла хочет захватить Гайану, а Бразилия стягивает войска к границе

Интересно, что с точки зрения прагматического бизнеса это, может, и правильно, ведь это делает из чавистов "наших сукиных сыновей", снимает опцию наземного вторжения и превращения Венесуэлы в новый Вьетнам для США, но на "собственном заднем дворе". Но ведь от этого не легче.

Корниенко напоминает, что большие проблемы для США с Венесуэлой Трамп создал себе сам во время первого срока.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитического сообщества Resurgam Когда Трамп говорил, что их "кинули на нефть", то это произошло из-за действий самого Трампа. Потому что когда были протесты оппозиции и когда режим Мадуро был очень близок к падению, но тогда американцы выступили посредниками, оставили режим Мадуро с обещанием того, что тот проведет честные выборы. Честность мы видели в 25-м году. Тогда американцы ослабили санкции. Но не прошло и года, санкции были возвращены, американские компании потеряли деньги, потому что Мадуро провел национализацию и забрал те активы, на которых сейчас настаивает Трамп. То есть мы сейчас видим повторение той же ошибки.

При этом эксперт не слишком разделяет оптимизм американцев относительно полного контроля над Венесуэлой.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитического сообщества Resurgam Я думаю, Рубио это понимает, что ставка на чавистов является ошибкой, но у него состояние между молотом и наковальней. У него есть мечта реализовать эту идею и есть задача подавать это так, чтобы все нравилось Трампу. Он не может избежать того, что Трамп не любит Мачадо. Он не может избежать того, что Трамп всегда хочет удовлетворения своих максималистских требований, и он будет пытаться через гибридные действия довести до полной деградации текущий режим. Но, к сожалению, мне кажется, что это будет провальная тактика, и в конце концов Рубио очень сильно там увязнет в Венесуэле, что является для Украины достаточно плохим сигналом (ведь он является наиболее проукраинским во внешнеполитической команде Трампа – 24 Канал).

Новая доктрина Монро и новые правила игры

Еще большее беспокойство вызвали намеки Трампа о том, что венесуэльская "СВО" – не последняя операция, а только начало. И речь не только о второй фазе в Венесуэле, по сравнению с которой атака 3 января будто станет легкой прогулкой. Потому что в Мексике, по словам Трампа, хорошая "тетя-президент", но она слабая и не может справиться с картелями, в Колумбии – президент-левак, а на Кубе – вообще засели коммунисты.

Куба – это катастрофа, которой руководят некомпетентные и старые люди... Если бы я был на их месте, я бы немного волновался,

– госсекретарь, советник президента США по нацбезопасности, главный архивариус США и новый администратор Венесуэлы Марко Рубио шутит о возможном вторжении на Кубу, 3 января 2026 года.

Этого американцам оказалось мало и они атаковали своих европейских союзников по НАТО, снова заявив свои права на остров Гренландия как 52-й штат США (потому что 51-й в мыслях Трампа – Канада, и это не шутка).

Согласно публично представленной в декабре 2025 концепции национальной безопасности США, также известной как "Доктрина Монро 2.0", эта автономная датская территория жизненно важна для национальной безопасности США. Просто необходима, без нее никакой MAGA не получается.

Подробно Для чего Трампу Панамский канал, Гренландия и Канада – 51-м штатом

Дмитрий Корниенко говорит о нападении на Венесуэлу не как о чем-то новом, а продолжении давней американской политики.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитического сообщества Resurgam Трамп не делает чего-то нового... Это "Доктрина Монро 2.0", если мы посмотрим на аккаунты Трампа, то он там сейчас активно постит переделанные искусственным интеллектом старые американские плакаты, еще прошлых веков даже. Доктрина Монро, напоминаю, предусматривает, что Европа не вмешивается, вообще мнение Европы не важно в Западном полушарии. Западное полушарие определяется не Европейским Союзом, а тем, что определяет для себя Америка. То есть это Южная, Северная Америка, это Гренландия ... Соответственно, по мнению американцев, американского истеблишмента, потому что мы говорим Трамп, но на самом деле это мысли в американском, особенно в республиканском истеблишменте, они были достаточно давно и сейчас реализуются.

Подробно претензии США растолковал Стивен Миллер 5 января в интервью CNN. На это обратил внимание украинский журналист в США Остап Ярыш.

Население Гренландии – 30 тысяч человек (это фейк, на самом деле – 56 тысяч – 24 Канал). Настоящий вопрос в том, на каком основании Дания заявляет о контроле над Гренландией? Какова основа ее территориальных претензий? США являются ведущей силой НАТО. Для того, чтобы мы гарантировали безопасность Арктики и защищали интересы НАТО, очевидно, что Гренландия должна быть частью США... Можно сколько угодно говорить о международных вежливостях и прочее, но мы живем в реальном мире, которым руководит сила, которым руководит мощь, которым руководит власть... Мы – сверхдержава, и при президенте Трампе мы будем вести себя как сверхдержава. Абсурдно позволять, чтобы страна на нашем заднем дворе становилась поставщиком ресурсов для наших противников, а не для нас. Чтобы ее использовали как актив против США, а не в пользу Соединенных Штатов. Доктрина Монро и доктрина Трампа сводятся к одному: защите национальных интересов Америки..,

– Стивен Миллер надувает щеки на CNN.

По мнению Дмитрия Корниенко, повторить венесуэльский блицкриг с Гренландией у США не получится. Эксперт считает, что Марко Рубио очень разумно от этой темы устранился, а сейчас ее продвигают Джей Ди Вэнс и Стивен Миллер. И она обречена на фиаско.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитического сообщества Resurgam С Гренландией очень интересно, потому что ничего не понятно. Там есть военные базы и давно. Когда говорят о контроле над Гренландией для безопасности, так там уже есть те военные базы. Что означает контроль? Силовое присоединение, создание 51-го или 52-го штата для США, так это тогда аннексия.



Но американцам все равно нужна европейская поддержка, европейский рынок, легализация и все остальное. Но если американцы совершат какие-либо действия в Гренландии, то это будет раскол НАТО, предательство Атлантической хартии. Это будет разрушение того, что нужно для самих же американцев. Поэтому здесь можно считать, что есть фактор Трампа и его непредсказуемости, но это очень опасный шаг, от которого более-менее умеренные крылья Белого Дома (как Рубио, Уолтц), будут отговаривать Трампа и не допустят этого. Поэтому там, возможно, американцы будут действовать через гибридные действия, подкуп населения, пропаганду и тому подобное. Но даже сейчас население четко заявляет, что им не интересно именно присоединение к США.

Комментируя заявление сотрудника Белого Дома сенатор от Вермонта Берни Сандерс, известный нам как главный левый интеллектуал американского политикума, очень остроумно заметил, что фактически Миллер дал очень хорошее определение империализма.

Мы мощные. У нас самая сильная армия на Земле, и мы можем управлять любой страной, которой пожелаем, но действительно ли это та Америка, которую хочет видеть наш народ? Я так не думаю,

– Берни Сандерс в комментарии CNN троллит команду Трампа.

Напомним, что в 2025 году американцы во главе с Джей Ди Вэнсом уже поймали козла отпущения там, но оказалось, что это была только разведка и сейчас Америка, действительно берется за дело серьезно и будет прилагать усилия, чтобы отжать остров. Потому что, по словам Трампа, вокруг плавают много российских и китайских кораблей. При этом в США на острове уже есть военные базы (там даже было ядерное оружие), а сам Трамп с китайцами не может справиться и "сливается" в тарифной войне с Си, а для россиян вообще расстилает красную дорожку на Аляске и буквально пресмыкается перед Путиным.

К теме США или Дания? Ответ Вэнсу по Гренландии

Возвращение мировой политики к сферам влияния и праву сильного

Дмитрий Корниенко сомневается в упомянутой Миллером "мощи" и видит в американском изоляционизме как раз наоборот признаки слабости.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитического сообщества Resurgam Америка потеряла статус мирового гегемона, она не имеет достаточно ресурсной базы поддерживать то, что она имела после Холодной войны. И поэтому гораздо проще переориентировать ресурсы, фокус, на сугубо те вещи, которые можно удержать. Для США – это южная Америка, в принципе, Рубио это не скрывает. Он говорит о нефти, о ресурсах, что не должно быть планетарных врагов у ворот Америки. Когда Трамп говорит о "большом чудесном океане", то это означает не просто его любимое выражение. Это оплот американской политики, потому что они не раз в истории в турбулентные времена использовали этот фактор острова и то, что до них достаточно трудно добраться, что между ними и потенциальными врагами океан.



То есть доминируя в технологиях и на море, ты можешь обезопасить себя от любого наземного вторжения. Главное, чтобы не было проблем на границе. То есть Канада, Мексика, Венесуэла – это те плацдармы, которые в свое время Советский Союз мог использовать.

Но если Трамп буквально поддакивает российскому диктатору, то с лидерами демократического мира он суров и даже жесток. Те же ничего не могут (или не хотят) противопоставить и лишь называют его "папиком" и выражают беспокойство. На его фоне совсем приглушенными выглядят заявления Дании и ее соседей о необходимости уважения суверенитета и международного права. На которое Трамп и США явно чихать хотели.

К теме В Дании сделали мрачный прогноз из-за аппетитов Трампа по Гренландии

Что это, как не констатация, что мировой порядок окончательно разрушен (причем тем, кто обязывался быть его гарантом, а теперь сам возвращает удостоверение "глобального лидера", которое ему в 1945 выдала Европа) и планета возвращается к трендам 20 или даже 19 века – с зонами влияния и придурковатыми диктаторами во главе агрессивных империй. От современности остается разве "глубокое беспокойство".

Дмитрий Корниенко советует углубиться еще дальше в историю и напоминает события вообще 15 века.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитического сообщества Resurgam Давайте вспомним Тордесильясский договор 1494 года между Португалией и Испанией о разделе сфер влияния в Новом свете. Нечто похожее Трамп сейчас предлагает Путину и Си. И если мы посмотрим реакцию на действия США в Венесуэле, а я напомню, Венесуэла – стратегический партнер для Китая, то они максимально пассивны. То же самое делает Россия. И это не скрывает Рубио, когда шутит над Лавровым, передает ему приветствие, потому что понимает, что кроме слов, они ничего сделать не могут. Но это и демонстрирует, что США очерчивает свои геополитические границы, а значит – склонны признавать геополитические границы других. Единственное, что сейчас не дает покинуть Америке Тайвань – это только, что там критические для промышленности чипы.



Если бы там не было чипов, США давно давали сигналы Китаю о зеленом свете на какое-то принудительное объединение. То же с Украиной, поскольку из-за того, что на Тайване есть эта отрасль чиповая, которая не позволяет американцам просто игнорировать аннексию, и при этом американцам для любого потенциального противостояния нужны европейцы, поэтому это и не дает американцам возможности слишком просто бросать европейцев, в частности Украину. И тут интересная взаимозависимость: если раньше мы говорили, что все, что происходит в Украине, будет связано с Тайванем, то теперь в обратном порядке – все, что происходит с Тайванем, связано с Украиной. Потому что Тайвань не может покинуть американская политика. И для этого американцам нужны, как минимум, партнерские отношения с Европой. А для Европы нужна безопасность в Украине. И теперь это такой замкнутый круг, который на самом деле решается поражением Кремля. Если бы на это была политическая воля Вашингтона.

Собственно, об этом 24 Канал писал в итогах 2025 года. Но теперь приходится повторять то же самое в 2026-м, но уже в новом фактаже. С другой, стороны, возможно упомянутый мировой порядок и не работал, потому что были только права вместо обязанностей, а механизмов защиты его норм не существовало в последние более 30 лет. Иначе бы Россию поставили на место еще в 2014, а то и в 2008-м.