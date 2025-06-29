Трамп считает, что настало время ввести новые санкции против России, – сенатор Грэм

Президент США Дональд Трамп мог изменить мнение относительно введения новых санкций против России, считая, что время для усиления ограничений настало.

Такое мнение высказал сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Juice.

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Как могло измениться мнение Трампа

Согласно обнародованной информации, соавтор законопроекта об усилении санкций против Линдси Грэм сообщил, что американский президент Дональд Трамп поддерживает рассмотрение документа.

В то же время в сети распространяют заявление президента США в Truth Social о санкционных новостях для России уже в понедельник, 30 июня. Впрочем, эта информация не соответствует действительности, такой публикации нет.



Последние сообщения Дональда Трампа в Truth Social / Скриншот 24 Канала

Сенат США, как ранее сообщал Линдси Грэм, готов ввести против России санкции, которые превратят ее в торговый остров, обложив 500% пошлинами любую страну, которая покупает российские энергоносители.