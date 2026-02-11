Менее чем через 2 недели Зеленский может объявить план выборов и референдума: FT узнало сроки

Украина начала планировать президентские выборы вместе с референдумом по мирному соглашению с Россией. Администрация Трампа призвала провести оба голосования до 15 мая.

Если выборы и референдум не состоятся до конца весны, Киев может потерять гарантии безопасности от Соединенных Штатов. Об этом пишет The Financial Times.

Смотрите также Помощь будет увеличиваться, – Пионтковский раскрыл, кто заставляет Трампа поддерживать Украину

Что известно о трамповском ультиматуме Украины?

Проведение выборов станет резким политическим поворотом для президента Зеленского, ранее утверждавшего, что голосование невозможно во время военного положения, когда миллионы украинцев находятся за границей, а около 20% территории страны оккупированы Россией.

Украинские и западные чиновники подчеркнули, что ни график, ни ультиматум США вряд ли будут соблюдены, поскольку они зависят от нескольких факторов, в частности, от возможности достижения прогресса в заключении мирного соглашения с Путиным.

График может сорваться из-за разногласий с Россией по поводу территорий, атак на критическую инфраструктуру и бои на юго-востоке. Проведение выборов будет зависеть от того, удастся ли Зеленскому заключить мирное соглашение, которое украинцы сочтут справедливым.

По данным украинских и европейских чиновников, Зеленский планирует объявить о президентских выборах и референдуме 24 февраля – в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.

Ожидается, что в марте – апреле парламент внесет изменения в законы, чтобы сделать возможным выборы во время военного положения.

Обратите внимание! Источник РБК-Украина в президентском окружении прокомментировал материал Financial Times. Он заявил, что пока нет безопасности, не будет и объявлений о выборах.

План Зеленского показывает, что он хочет повысить свои шансы на переизбрание и заверить Трампа, что Украина не затягивает мирное соглашение. Общественная поддержка Зеленского, хотя и значительная, снизилась по сравнению с почти единогласными рейтингами четыре года назад из-за усталости от войны и коррупционных скандалов в его окружении.

Люди, близкие президенту, говорят, что он и его команда дали понять администрации Трампа, что готовы к очень быстрому графику, несмотря на логистические трудности проведения выборов в военное время

В окружении Зеленского отметили, что он считает нынешний год лучшим шансом для переизбрания, особенно, если выборы состоятся одновременно с референдумом. Проведение обоих голосований одновременно может обеспечить большую явку, что важно для признания результатов международными наблюдателями.

Между тем эксперты предостерегают, что сжатые сроки и отсутствие прекращения огня могут подвергнуть сомнению легитимность процесса и создать серьезные риски безопасности. По словам Ольги Айвазовской, председателя правления киевского аналитического центра OPORA, на подготовку к выборам уходит минимум шесть месяцев.

Что известно о подготовке к президентским выборам и референдуме в Украине?