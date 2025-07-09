Политолог предположил, кому выгодно появление "слива" записи Трампа, где он обещал разбомбить Москву

На днях западные СМИ опубликовали аудиозапись 2024 года, на которой звучат высказывания Дональда Трампа. Он заявил, что угрожал Владимиру Путину, если тот нападет на Киев, "разбомбить Москву". Однако глава Кремля ему не поверил.

Эта запись появилась именно тогда, когда Дональд Трамп признал, что теряет терпение относительно позиции главы Кремля по урегулированию войны в Украине. Путин не хочет идти на уступки, и это все больше возмущает президента США. Политолог и партнер консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун в разговоре с 24 Каналом прокомментировал, почему этот "слив" Трампа был обнародован именно сейчас, а не раньше.

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Между Трампом и Путиным закончился "конфетно-букетный период"

"Подозреваю, что этот "слив" как раз был со стороны администрации Трампа. Он направлен на то, чтобы показать, что президент США имеет в запасе определённые инструменты влияния на Россию, но он пока их не использует", – подчеркнул Джигун.

Это может иметь очень жестокие и неприятные для Москвы последствия,

– предположил он.

Поэтому этот "слив", возможно, по его словам, является частью специальной информационной операции, которую должны увидеть и услышать в Москве. Соответственно Кремль должен понять, что лучше не играть с огнем и соглашаться на условия Трампа.

Хотя, очевидно, что Путин на это не отреагирует. Более того, Трамп сам говорит, что глава Кремля не поверил ему, что он может прибегнуть к каким-то решительным действиям.

Хотя я бы на месте Путина не проверял, выполнит ли Трамп свое обещание. И очень надеюсь, что эти слова Трампа все же превратятся в реальность. Нам не нужно бомбить Москву или разносить там Кремль. Украине необходимо дать достаточное количество оружия, чтобы выбить весь военный потенциал России с нашей территории и за ее пределами,

– подчеркнул политолог.

В то же время перелом в позиции Трампа в отношении Путина, вероятно, состоялся во время их последнего телефонного разговора.

"Президент США явно спрашивал у Путина об абсолютно конкретных вещах. Ранее после предыдущих бесед появлялось мало информации про их общение. Возможно, это была тактика Трампа – он хотел как-то успокоить Путина и договориться с ним распределить сферы влияния. Однако эти разговоры не приносили никакого результата", – предположил Максим Джигун.

Поэтому, по мнению партнера консалтинговой компании Good Politic, во время последнего телефонного разговора речь шла о конкретных требованиях к России. Мол, уже позади "конфетно-букетный период" и нужно переходить к реальным шагам.

Путин, вероятно, отказался, из-за чего Трамп понял, что окончательно потерял возможность влиять на главу Кремля.

Напомним, что CNN опубликовала аудиозаписи с мероприятий в Нью-Йорке и Флориде 2024 года, где Дональд Трамп позволял себе довольно откровенно высказываться. Во время одной из встреч Трамп рассказал об общении с Путиным, которого он пытался сдержать от агрессии против Украины.

Трамп пригрозил, что "разбомбит Москву", ведь у него не будет выбора. По его словам, Путин ответил, что не поверил Трампу, но, как предположил тот, глава Кремля все же поверил ему "на 10%".