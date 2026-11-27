Об этом Трамп заявил, комментируя войну России против Украины и возможное участие Владимира Путина в международных встречах, сообщает Clash Report.

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Что Трамп сказал о войне России против Украины?

Американский президент заявил, что, по его мнению, российский диктатор Владимир Путин хотел бы завершить войну против Украины. В то же время он подчеркнул, что для этого необходимо согласие обеих сторон.

Я думаю, Путин хотел бы, чтобы война закончилась. Я в это верю. Но для танго нужны двое– сказал Трамп.

Он также напомнил о введенных против России ограничениях и подчеркнул, что именно он ввел против Москвы значительные налоги и санкции.

Именно я ввел против России огромные налоги и санкции. Я был очень строг по отношению к России– заявил президент США.

Хочет ли Трамп видеть Путина на международных встречах?

Отдельно Трамп прокомментировал возможное участие Путина во встрече "Большой двадцатки". По его словам, российский диктатор может приехать, если захочет, хотя такая перспектива может не понравиться другим участникам.

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Кроме того, американский президент упомянул об исключении России из "Большой восьмерки" в 2014 году после аннексии Крыма. Он предположил, что если бы Москва осталась участницей этого формата, полномасштабной войны против Украины могло бы и не быть.

Если бы Путин остался членом "Большой восьмерки", возможно, сейчас не было бы войны в Украине. Путин был очень обижен, когда это произошло. Обама хотел его исключить– заявил Трамп.

Он добавил, что во время международных встреч лидеры постоянно обсуждают российско-украинскую войну, и высказал мнение, что было бы хорошо, если бы Россия участвовала в таких переговорах.