Про це Трамп сказав, коментуючи війну Росії проти України та можливу участь Володимира Путіна в міжнародних зустрічах, передає Clash Report.

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Що Трамп сказав про війну Росії проти України?

Американський президент заявив, що, на його думку, російський диктатор Володимир Путін хотів би завершити війну проти України. Водночас він наголосив, що для цього потрібна згода обох сторін.

Я думаю, Путін хотів би, щоб війна закінчилася. Я в це вірю. Але для танго потрібні двоє– сказав Трамп.

Він також нагадав про запроваджені проти Росії обмеження та наголосив, що саме він запровадив проти Москви значні податки й санкції.

Саме я запровадив проти Росії величезні податки та санкції. Я був дуже суворим щодо Росії– заявив президент США.

Чи хоче Трамп бачити Путіна на міжнародних зустрічах?

Окремо Трамп прокоментував можливу участь Путіна в зустрічі G20. За його словами, російський диктатор може приїхати, якщо захоче, хоча така перспектива може не сподобатися іншим учасникам.

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Крім того, американський президент згадав про виключення Росії з G8 у 2014 році після анексії Криму. Він припустив, що якби Москва залишилася учасницею цього формату, повномасштабної війни проти України могло б не бути.

Якби Путін залишився членом G8, можливо, зараз не було б війни в Україні. Путін був дуже ображений, коли це сталося. Обама хотів його виключити– заявив Трамп.

Він додав, що під час міжнародних зустрічей лідери постійно обговорюють російсько-українську війну, і висловив думку, що було б добре мати Росію серед учасників таких розмов.