Про це президент України розповів журналістам.

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Чи може відбутися тристороння зустріч на саміті G20?

За словами Володимира Зеленського, перед можливою зустріччю лідерів радники з питань безпеки проведуть низку контактів — онлайн або під час особистих зустрічей. Їхнє завдання – підготувати порядок денний переговорів і визначити, якого результату можна досягти.

Президент наголосив, що потрібно опрацювати кілька сценаріїв – максимальний, середній і мінімальний. Зокрема, сторони мають зрозуміти, що можуть запропонувати для деескалації та наближення завершення війни.

Вони напрацюють, тоді буде зрозуміла дата і буде зрозуміло місце– пояснив Зеленський.

Він також нагадав, що під час зустрічі в Берліні американська сторона висловила бажання провести переговори ще до Різдва. На запитання, чи підходять такі терміни Україні, президент відповів, що зустрітися можна й раніше.

Чим раніше можемо зробити якийсь результат, тим краще збережемо людей– наголосив глава держави.

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Чи запросили Україну на саміт G20 у США?

Зеленський повідомив, що кілька лідерів уже пропонували американській стороні офіційно запросити Україну на саміт G20, який відбудеться 14–15 грудня у США. Однак Київ поки не отримав такого запрошення.

Безумовно, якщо вони нас запросять, ми будемо брати участь– зазначив президент.

Він переконаний, що тристороння зустріч України, США та Росії на полях саміту цілком можлива. За словами Зеленського, якщо Дональд Трамп запросить Україну, це змінить ситуацію, а такий формат переговорів підтримають незалежно від ставлення інших учасників до Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловлював готовність до діалогу з Володимиром Путіним у разі його прибуття на саміт лідерів G20 у Флориді. Раніше європейські країни спільно зі США та Україною погодили базові засади майбутніх переговорів щодо безпеки.