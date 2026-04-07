Трамп удивил заявлением о своих планах после завершения войны в Иране

Дональд Трамп предположил, что мог бы возглавить Венесуэлу после того, как завершит войну в Иране. Политик уверен, что венесуэльцы будут ему рады.

Дональд Трамп пошутил, что может баллотироваться в президенты Венесуэлы. Он утверждает, что имеет более высокий рейтинг поддержки, чем любой другой политик в этой стране Южной Америки. Об этом сообщает Fox News.

Что известно об амбициях Трампа возглавить Венесуэлу?

По словам американского лидера, люди Венесуэлы, мол, уверяют его, что на выборах он получит больше голосов, чем кто-либо другой.

Дональд Трамп предположил, что после завершения операции против Ирана, он может отправиться в Венесуэлу, чтобы баллотироваться в президенты этой страны.

Также политик добавил, что он быстро выучит испанский, поскольку освоение новых языков ему дается легко.

В то же время Трамп уточнил, что доволен нынешним руководством Венесуэлы.

Ранее Трамп уже шутил, что может баллотироваться против временного президента Делси Родригес, которую, по его словам, было назначено после задержания Мадуро. Он также назвал возможность стать президентом Венесуэлы "отличным вариантом" для себя.

