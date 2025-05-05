Трамп заявил, что не отправлял Уолца в отставку и до сих пор доверяет ему
- Трамп подчеркнул, что не отправлял Волца в отставку и до сих пор доверяет ему.
- СМИ отмечали, что Волц не вписался в команду Трампа и смена должности может означать меньшее влияние на президента.
По словам президента США, он повысил своего советника по нацбезопасности, отправив его в ООН. Также Трамп сказал, что Уолц не подавал в отставку.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.
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Трамп о карьере Уолца
Как сообщил Трамп, он повысил Уолца, назначив его послом в ООН.
"Не было никакой отставки", – подчеркнул президент США.
Более того, Трамп высказался в том духе, что он сам бы "предпочел получить эту работу, а не другую".
Лидер Соединенных Штатов подчеркнул: не перестал доверять Майку Уолцу после скандала с Signal. Он убежден, что его бывший советник не допустил ни одной ошибки и в должности посла в ООН будет хорошо работать.
Я не потерял доверия к нему. Он идет в Организацию Объединенных Наций не просто так,
– сказал Трамп.
Интересно, что СМИ писали: Уолц оказался слишком профессиональным для команды Трампа. Он не вписался в команду, поэтому смена должности была более чем предсказуемой. А еще медийщики отмечали: новая должность Уолца означает меньшее влияние на Трампа, поэтому ее можно считать понижением.
Нового советника по национальной безопасности назначат примерно через шесть месяцев. Предположительно, им станет Стивен Миллер.