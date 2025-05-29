Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW), в отчете проанализировали публикацию агентства Reuters от среды, 28 мая, относительно целей Владимира Путина.

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Какие требования выдвигает Россия

Вышеупомянутое агентство, ссылаясь на три российские источники, ознакомленных с подробностями мирных переговоров, сообщили, что российский диктатор Владимир Путин выдвигает следующие требования к прекращению войны:

"письменное" обязательство западных государств, которое предусматривает, что НАТО не будет расширяться на восток;

нейтралитет Украины;

ослабление санкций;

размораживание российских активов на Западе;

расплывчатое требование о "защите русскоязычных в Украине".

По словам аналитиков, ранее российские чиновники неоднократно использовали утверждение о том, что в Украине якобы дискриминируют русскоязычных, чтобы оправдать призывы России к смене власти в Украине.

ISW пишет, что требования России о запрете на расширение НАТО, относительно нейтралитета Украины и смены власти это те же требования, которые Россия выдвинула еще до начала полномасштабного вторжения в 2021 году и в первые его дни.

По оценкам Института изучения войны, соответствующие требования являются частью усилий Кремля, направленных на то, чтобы заставить Запад подтолкнуть Украину к капитуляции в войне с Россией и расколоть НАТО как альянс безопасности.

Москва расширяет территориальные требования

Reuters отмечало, что Владимир Путин требует 4 области, которые Россия незаконно, но не полностью оккупировала, хотя согласно предыдущим заявлениям российских чиновников, Россия имеет территориальные амбиции вне вышеупомянутых регионов.

Собеседник агентства рассказал, что диктатор продолжает требовать полную территорию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. По его словам, позиция Путина по территориальным требованиям стала еще жестче.

В ISW напоминают, что Путин впервые потребовал эти регионы в июне 2024 года, после чего в Кремле регулярно повторяют это требование. В WP сообщали, что Россия развернула 125 тысяч солдат возле Сумской и Харьковской областей.

Эти регионы Россия еще не аннексировала даже формально-незаконно. Кроме того, с мая 2024 года российские войска проводят наступательные операции, направленные на создание так называемой "буферной зоны" в Харьковской области.

И недавно россияне также начали атаки с целью создания "буферной зоны" на севере Сумской области. В то же время российские чиновники призывают захватить Сумы, вероятно, чтобы подготовить почву для оккупации региона.

Российское военное командование сосредоточило бы свои усилия исключительно на захвате всех четырех областей, если бы территориальные амбиции Кремля действительно ограничивались этими четырьмя областями, но развертывание значительных сил для наступления в Харьковской и Сумской областях свидетельствует о том, что Россия намерена усилить свои территориальные требования,

– говорится в сообщении.

В то же время Путин продолжает демонстрировать свою готовность достигать своих военных целей военным путем длительной войны против Украины, во время которой российские войска будут продолжать свое постепенное, ползучее продвижение.

По оценкам Института, Путин придерживается теории победы, которая предусматривает, что россияне смогут продолжать постепенное, ползучее продвижение долго и переждать западную помощь Украине, а также усилия Украины по мобилизации.

Впрочем, вероятно, украинские войска, при поддержке Запада, могут вызвать россиянам высокие потери на поле боя, что может подтолкнуть Путина к принятию сложных решений и заставить диктатора начать настоящие переговоры.

Кроме того, отмечают, что Москва продолжает продвигать свои давние нарративы о том, что угроза расширения НАТО якобы заставила Россию вторгнуться в Украину в 2022 году, и что НАТО продолжает угрожать безопасности России до сих пор.