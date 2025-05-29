Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW), у звіті проаналізували публікацію агентства Reuters від середи, 28 травня, стосовно цілей Володимира Путіна.

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Які вимоги висуває Росія

Вищезгадане агентство, посилаючись на три російські джерела, ознайомлених з подробицями мирних переговорів, повідомили, що російський диктатор Володимир Путін висуває наступні вимоги до припинення війни:

"письмове" зобов’язання західних держав, яке передбачає, що НАТО не розширюватиметься на схід;

нейтралітет України;

послаблення санкцій;

розморожування російських активів на Заході;

розпливчаста вимога про "захист російськомовних в Україні".

За словами аналітиків, раніше російські високопосадовці неодноразово використовували твердження про те, що в Україні нібито дискримінують російськомовних, аби виправдати заклики Росії до зміни влади в Україні.

ISW пише, що вимоги Росії щодо заборони на розширення НАТО, стосовно нейтралітету України та зміни влади це ті самі вимоги, які Росія висунула ще до початку повномасштабного вторгнення у ​​2021 році та в перші його дні.

За оцінками Інституту вивчення війни, відповідні вимоги є частиною зусиль Кремля, спрямованих на те, щоб змусити Захід підштовхнути Україну до капітуляції у війні з Росією та розколоти НАТО як безпековий альянс.

Москва розширює територіальні вимоги

Reuters зазначало, що Володимир Путін вимагає 4 області, які Росія незаконно, але не повністю окупувала, хоча згідно з попередніми заявами російських чиновників, Росія має територіальні амбіції поза вищезгаданими регіонами.

Співрозмовник агентства розповів, що диктатор продовжує вимагати повну територію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. За його словами, позиція Путіна щодо територіальних вимог стала ще жорсткішою.

В ISW нагадують, що Путін вперше зажадав ці регіони у червні 2024 року, після чого у Кремлі регулярно повторюють цю вимогу. У WP повідомляли, що Росія розгорнула 125 тисяч солдатів біля Сумської та Харківської областей.

Ці регіони Росія ще не анексувала навіть формально-незаконно. Крім того, з травня 2024 року російські війська проводять наступальні операції, спрямовані на створення так званої "буферної зони" в Харківській області.

І нещодавно росіяни також розпочали атаки з метою створення "буферної зони" на півночі Сумської області. Водночас російські чиновники закликають захопити Суми, ймовірно, щоб підготувати підґрунтя для окупації регіону.

Російське військове командування зосередило б свої зусилля виключно на захопленні всіх чотирьох областей, якби територіальні амбіції Кремля справді обмежувалися цими чотирма областями, але розгортання значних сил для наступу в Харківській та Сумській областях свідчить про те, що Росія має намір посилити свої територіальні вимоги,

– ідеться у повідомленні.

Водночас Путін продовжує демонструвати свою готовність досягати своїх військових цілей військовим шляхом тривалої війни проти України, під час якої російські війська продовжуватимуть своє поступове, повзуче просування.

За оцінками Інституту, Путін дотримується теорії перемоги, яка передбачає, що росіяни зможуть продовжувати поступове, повзуче просування довго та перечекати західну допомогу Україні, а також зусилля України з мобілізації.

Утім, ймовірно, українські війська, за підтримки Заходу, можуть спричинити росіянам високі втрати на полі бою, що може підштовхнути Путіна до прийняття складних рішень та змусити диктатора розпочати справжні переговори.

Крім того, наголошують, що Москва продовжує просувати свої давні наративи про те, що загроза розширення НАТО нібито змусила Росію вторгнутися в Україну у 2022 році, і що НАТО продовжує загрожувати безпеці Росії і досі.