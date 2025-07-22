Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Контекст Кто убил Кеннеди? Для чего Трамп рассекречивает архивы главной загадки XX века в Америке

Что говорят исследователи о рассекреченных материалах по убийству Мартина Лютера Кинга?

Этих файлов тысячи – документы содержат более 230 000 страниц. Но исследователи говорят, что в них нет ничего нового.

Предварительный обзор документов 21 июня не обнаружил никакой новой информации о слежке ФБР за Кингом или о том, имело ли бюро какую-то причастность к осужденному убийце Джеймсу Эрлу Рэю, как утверждали некоторые исследователи – и семья Кингов,

– говорится в статье.

А семья Кинга, которая занимается Центром Кинга, вообще выступает против распространения материалов ФБР.

"Мы решительно осуждаем любые попытки злоупотреблять этими документами таким образом, чтобы подорвать наследие нашего отца и значительные достижения движения. Те, кто пропагандирует плоды слежки ФБР, бессознательно присоединяются к постоянной кампании, направленной на унижение нашего отца и Движения за гражданские права", – заявили они.

Впрочем, племянница Кинга считает рассекречивание историческим шагом к правде.

Есть и мнение, что таким образом Трамп просто хочет отвлечь внимание от дела Эпштейна.

Справка. Мартин Лютер Кинг – известный американский правозащитник и пастор. Он боролся против расизма, возглавлял движение за соблюдение гражданских прав посредством ненасильственного сопротивления. В 1964 году получил Нобелевскую премию мира. Самая известная речь Кинга – "У меня есть мечта". В 1968 году его убил снайпер. Семья считает, что к убийству причастна ФБР.

Материалы по убийству Кинга – пленки, стенограммы, журналы прослушивания и другие записи наблюдения в доме пастора – 1977 года правительство передало Национальному архиву. Согласно документам Министерства юстиции, они должны были оставаться запечатанными в течение 50 лет, до 31 января 2027 года.