Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

Контекст Хто вбив Кеннеді? Для чого Трамп розсекречує архіви головної загадки XX століття в Америці

Що кажуть дослідники про розсекречені матеріали щодо вбивства Мартіна Лютера Кінга?

Цих файлів тисячі – документи містять понад 230 000 сторінок. Але дослідники кажуть, що в них немає нічого нового.

Попередній огляд документів 21 червня не виявив жодної нової інформації про стеження ФБР за Кінгом або про те, чи мало бюро якусь причетність до засудженого вбивці Джеймса Ерла Рея, як стверджували деякі дослідники – та родина Кінгів,

– мовиться у статті.

А родина Кінга, яка опікується Центром Кінга, узагалі виступає проти поширення матеріалів ФБР.

"Ми рішуче засуджуємо будь-які спроби зловживати цими документами таким чином, щоб підірвати спадщину нашого батька та значні досягнення руху. Ті, хто пропагує плоди стеження ФБР, несвідомо приєднуються до постійної кампанії, спрямованої на приниження нашого батька та Руху за громадянські права", – заявили вони.

Втім, племінниця Кінга вважає розсекречення історичним кроком до правди.

Є і думка, що таким чином Трамп просто хоче відвернути увагу від справи Епштейна.

Довідка. Мартін Лютер Кінг – відомий американський правозахисник і пастор. Він боровся проти расизму, очолював рух за дотримання громадянських прав за допомогою ненасильницького опору. У 1964 році отримав Нобелівську премію миру. Найвідоміша промова Кінга – "У мене є мрія". У 1968 році його вбив снайпер. Родина вважає, що до вбивства причетна ФБР.

Матеріали щодо вбивства Кінга – плівки, стенограми, журнали прослуховування та інші записи спостереження в будинку пастора – 1977 року уряд передав Національному архіву. Згідно з документами Міністерства юстиції, вони мали залишатися запечатаними протягом 50 років, до 31 січня 2027 року.