Совместные учения России и Беларуси: военные будут учиться применять ядерное оружие

В понедельник, 18 мая, Беларусь совместно с Россией начала плановые военные учения с участием подразделений ракетных войск и авиации. Они имеют целью отработать условные действия по применению ядерного вооружения.

Об этом сообщает Минобороны Беларуси и российские пропагандистские СМИ.

Какова цель совместных учений России и Беларуси?

Под руководством начальника Генштаба в Беларуси начались учения военных, во время которых будут отрабатываться действия по применению ядерного вооружения и его обеспечения.

Тренировка направлена на совершенствование подготовки личного состава, проверку техники и вооружения, а также организацию действий из различных, заранее не подготовленных, районов.

В учениях принимают участие военные части ракетных войск и авиации. Совместно с российской стороной планируется отработать процесс доставки ядерных боеприпасов и подготовку к возможному применению.

В Беларуси отметили, что ключевым элементом тренировки станет отработка действий из разных неподготовленных районов в пределах всей страны. Тогда как основное внимание будет уделяться скрытому перемещению, преодолению больших расстояний и проведению расчетов для применения сил и средств.

В Минобороны отметили, что такие учения являются плановой подготовкой в рамках Союзного государства. Они, говорят, не направлены против третьих стран и не несут угроз для безопасности в регионе.

Важно! В комментарии 24 Канала политолог Петр Олещук отметил, что Россия планирует свои военные операции против Украины и стран НАТО с территории Беларуси. В то же время сам Лукашенко, по мнению Олещука, понимает возможные последствия втягивания в эту войну, поэтому затягивает с ответом Путину и пытается избежать прямого участия. Сейчас белорусский самопровозглашенный президент не намерен и не желает вступать в российские войны, поскольку ситуация в его стране только начала налаживаться, в частности Трамп снял санкции, поэтому появились возможности выходе из дипломатической изоляции.

Есть ли сейчас угроза для Украины со стороны Беларуси?

По данным оперативного командования "Запад", сейчас граница Украины и Беларуси надежно защищена – украинские военные готовы к любому развитию событий. Территория вблизи границы прочно обустроена, чтобы отразить атаку противника – там возведены полевые фортификации, обустроены сотни капониров для техники и огневые позиции.

Заметим, что 15 мая президент Зеленский заявил, что Кремль продолжает попытки втянуть Беларусь в войну против Украины. Киеву стало известно, что российская сторона недавно провела дополнительные контакты с Александром Лукашенко, чтобы убедить его поддержать новую агрессию.

Территорию Беларуси Россия стремится использовать как плацдарм для нового наступления.

Слухи о возможном наступлении со стороны Беларуси усилились решением Лукашенко призвать в армию офицеров запаса. Это произошло 17 апреля.

Тогда же Зеленский сообщил, что на территории Беларуси, вблизи украинской границы активно строятся дороги и обустраиваются артиллерийские позицииї.

В то же время в СНБО предположили, что Минск получил задание от Москвы отвлекать украинские силы перед возможными наступлениями на Востоке и Юге.

