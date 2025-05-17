Макрон уверен, что Трамп не оставит без реакции удар России по автобусу в Сумах
- Эммануэль Макрон уверен, что Дональд Трамп отреагирует на российский удар по автобусу в Сумах, приведший к гибели 9 человек.
- Макрон напомнил, что Трамп вступил в должность с амбицией достичь мира, и что Путин отказался от предложения США о прекращении огня.
На следующий день после прямых переговоров России и Украины оккупанты ударили по рейсовому автобусу на Сумщине. Погибло много людей. Эммануэль Макрон уверен, что Трамп отреагирует на цинизм Путина.
В результате удара по микроавтобусу погибли 9 человек, еще несколько получили ранения, передает 24 Канал со ссылкой на BFMTV.
Смотрите также Раненый водитель автобуса Белополье – Сумы вспомнил первые мгновения после атаки дрона на рейс
Макрон ждет реакции Трампа
Об очередном российском военном преступлении президент Франции Эммануэль Макрон вспомнил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой.
На цинизм президента Путина я верю – я даже уверен – что президент Трамп, которому не безразлично доверие к Соединенным Штатам Америки, отреагирует,
– заявил Макрон.
Французский лидер напомнил, что Дональд Трамп вступил в должность президента США "с благородной амбицией – достичь мира" и пообещал привлечь всех к этому процессу.
Макрон также отметил, что Путин отказался от предложения Трампа о полном прекращении огня на 30 дней.