Внаслідок удару по мікроавтобусу загинули 9 людей, ще кілька дістали поранення, передає 24 Канал із посиланням на BFMTV.

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Макрон чекає на реакцію Трампа

Про черговий російський воєнний злочин президент Франції Еммануель Макрон згадав під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою.

На цинізм президента Путіна я вірю – я навіть впевнений – що президент Трамп, якому не байдужа довіра до Сполучених Штатів Америки, відреагує,

– заявив Макрон.

Французький лідер нагадав, що Дональд Трамп вступив на посаду президента США "із благородною амбіцією – досягти миру" і пообіцяв залучити усіх до цього процесу.

Макрон також зазначив, що Путін відмовився від пропозиції Трампа щодо повного припинення вогню на 30 днів.