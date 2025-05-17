Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Кордон.Медіа.

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Водій маршрутки пригадав трагічний ранок

Віктор Вовк пригадує, що вибух розірвав маршрутку. Чоловік не розуміє, як йому вдалося врятуватися. Спрацювала подушка безпеки, він вийшов з автобуса та побачив моторошну картину.

Людина там лежить, біля того, прямо… Одна людина кричить: "Допоможіть мені!" Ну, я ж у салоні був, я її витяг, поклав на землю – вона жива була. Її сюди привезли. Оце що я міг – я допоміг,

– каже він.

Згодом на місце трагедії прибули поліцейські та швидка. Віктора доправили до лікарні.

Чоловік каже, що працює водієм маршрутки вже 40 років. Люди у маршрутці були з Білопілля – вони їхали на Суми. Всередині були виключно цивільні. За словам Віктора, переважно це були жінки – чоловіків всього двоє-троє. Їх всіх чоловік знав особисто, адже сам родом з Білопілля.

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Зауважимо, внаслідок удару по маршрутці на Сумщині загинуло 9 людей. Ще 7 осіб поранено, троє з них – у важкому стані. З 17 до 19 травня Білопіллі оголошено День трауру.