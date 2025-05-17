Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Кордон.Медиа.

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Водитель маршрутки вспомнил трагическое утро

Виктор Вовк вспоминает, что взрыв разорвал маршрутку. Мужчина не понимает, как ему удалось спастись. Сработала подушка безопасности, он вышел из автобуса и увидел жуткую картину.

Человек там лежит, возле того, прямо... Один человек кричит: "Помогите мне!" Ну, я же в салоне был, я его вытащил, положил на землю – она живая была. Ее сюда привезли. Вот что я мог – я помог,

– говорит он.

Впоследствии на место трагедии прибыли полицейские и скорая. Виктора доставили в больницу.

Мужчина говорит, что работает водителем маршрутки уже 40 лет. Люди в маршрутке были из Белополья – они ехали на Сумы. Внутри были исключительно гражданские. По словам Виктора, преимущественно это были женщины – мужчин всего двое-трое. Их всех мужчина знал лично, ведь сам родом из Белополья.

Виктор Вовк вспомнил удар по маршрутке утром: смотрите видео

Заметим, в результате удара по маршрутке в Сумской области погибли 9 человек. Еще 7 человек ранены, трое из них – в тяжелом состоянии. С 17 по 19 мая Белополье объявлен День траура.