В результате удара по микроавтобусу погибли 9 человек, еще несколько получили ранения, передает 24 Канал со ссылкой на BFMTV.

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Макрон ждет реакции Трампа

Об очередном российском военном преступлении президент Франции Эммануэль Макрон вспомнил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой.

На цинизм президента Путина я верю – я даже уверен – что президент Трамп, которому не безразлично доверие к Соединенным Штатам Америки, отреагирует,

– заявил Макрон.

Французский лидер напомнил, что Дональд Трамп вступил в должность президента США "с благородной амбицией – достичь мира" и пообещал привлечь всех к этому процессу.

Макрон также отметил, что Путин отказался от предложения Трампа о полном прекращении огня на 30 дней.