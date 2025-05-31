Америка должна отвечать на российские атаки по энергетике Украины, – контр-адмирал США
- Контрадмирал ВМС США Майкл Хьюит призывает США реагировать на атаки России по энергетической инфраструктуре Украины, рассматривая их не только в военном, но и в экономическом контексте.
- Хьюит подчеркивает важность углубления экономических отношений между Украиной и США, подчеркивая экономическую взаимозависимость как ключевой фактор поддержки.
Контрадмирал ВМС США Майкл Хьюит считает, что Соединенные Штаты должны реагировать на атаки России по энергетической инфраструктуре Украины. Также он подчеркнул важность углубления экономических украинско-американских отношений.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".
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К чему контр-адмирал призвал США
Во время второго международного форума по безопасности Black Sea Security Forum в Одессе Хьюит заявил, что удары России по энергетической инфраструктуре Украины следует рассматривать не только в военном, но и в экономическом контексте, поскольку они наносят значительные потери государству.
Энергетический суверенитет – это вестфальский принцип XXI века, а не границы. И, по моему мнению, мы видим, как это реализуется в действиях Путина – он атакует энергетическую инфраструктуру Украины. И в некотором смысле именно на это мы должны реагировать,
– отметил он.
Контрадмирал также считает, что США стоит больше сосредоточиться на работе с экономическим потенциалом украинско-американских отношений.
"А когда мы дойдем до мира, я хотел бы видеть экономическую взаимозависимость между Америкой и Украиной, потому что именно так сохраняется преданность Америки. Это не о борьбе с Путиным, это об экономической ценности наших двух стран", – резюмировал Хьюит.
К слову, уже летом уже летом в Украину снова могут вернуться отключения света из-за сезонных ремонтных работ. Чтобы предотвратить дефицит электроэнергии, предлагается увеличить предельную цену для импортеров.