Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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До чого контрадмірал закликав США

Під час другого міжнародного безпекового форуму Black Sea Security Forum в Одесі Гʼюїт заявив, що удари Росії по енергетичній інфраструктурі України слід розглядати не лише у військовому, а й в економічному контексті, оскільки вони завдають значних втрат державі.

Енергетичний суверенітет – це вестфальський принцип XXI століття, а не кордони. І, на мою думку, ми бачимо, як це реалізується у діях Путіна – він атакує енергетичну інфраструктуру України. І в деякому сенсі саме на це ми повинні реагувати,

– зазначив він.

Контрадмірал також вважає, що США варто більше зосередитись на роботі з економічним потенціалом українсько-американських відносин.

"А коли ми дійдемо до миру, я хотів би бачити економічну взаємозалежність між Америкою та Україною, бо саме так зберігається відданість Америки. Це не про боротьбу з Путіним, це про економічну цінність наших двох країн", – резюмував Гʼюїт.

До слова, вже влітку в Україну знову можуть повернутися відключення світла через сезонні ремонтні роботи. Щоб запобігти дефіциту електроенергії, пропонується збільшити граничну ціну для імпортерів.