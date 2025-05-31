Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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К чему контр-адмирал призвал США

Во время второго международного форума по безопасности Black Sea Security Forum в Одессе Хьюит заявил, что удары России по энергетической инфраструктуре Украины следует рассматривать не только в военном, но и в экономическом контексте, поскольку они наносят значительные потери государству.

Энергетический суверенитет – это вестфальский принцип XXI века, а не границы. И, по моему мнению, мы видим, как это реализуется в действиях Путина – он атакует энергетическую инфраструктуру Украины. И в некотором смысле именно на это мы должны реагировать,

– отметил он.

Контрадмирал также считает, что США стоит больше сосредоточиться на работе с экономическим потенциалом украинско-американских отношений.

"А когда мы дойдем до мира, я хотел бы видеть экономическую взаимозависимость между Америкой и Украиной, потому что именно так сохраняется преданность Америки. Это не о борьбе с Путиным, это об экономической ценности наших двух стран", – резюмировал Хьюит.

К слову, уже летом уже летом в Украину снова могут вернуться отключения света из-за сезонных ремонтных работ. Чтобы предотвратить дефицит электроэнергии, предлагается увеличить предельную цену для импортеров.