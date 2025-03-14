Трамп примет дальнейшие решения после доклада Виткоффа о переговорах в России, – Волц
- Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф привезет оценки из Москвы, на основе которых Трамп примет дальнейшие шаги по войне между Россией и Украиной.
- Советник по нацбезопасности Майк Волц отметил, что обе стороны конфликта имеют требования, но им придется идти на компромиссы.
Советник президента США по нацбезопасности Майк Волц заявил, что спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф привезет в Вашингтон оценки из Москвы. После, того как Дональд Трамп ознакомится с ними, будут приняты дальнейшие шаги по урегулированию войны между Россией и Украиной.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Майка Волца в эфире Fox News.
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Когда Трамп примет дальнейшие шаги по войне в Украине
По словам Волца, администрация Трампа имеет "ограниченный оптимизм" после встречи с украинской делегацией в Джидде и заявлений Владимира Путина относительно его условий завершения боевых действий в Украине.
Советник президента США отметил, что американский лидер примет дальнейшие шаги по урегулированию войны в Украине после того, как Виткофф ознакомит его с результатами переговоров в Москве.
Я разговаривал со своим коллегой, спецпосланником Уиткоффом, который побывал там (в Москве – 24 Канал), и он везет нам оценки, согласно которым президент Трамп примет решение о дальнейших шагах,
– заявил Волц.
Он также добавил, что свои требования имеют обе стороны, но им придется пойти на какие-то компромиссы.