Украина наносит удары по российской энергетической инфраструктуре с беспрецедентной интенсивностью, – FT

Масштабные атаки на критически важные объекты противника вышли на совершенно новый уровень. Систематическое поражение важных промышленных объектов существенно влияет на общий ход противостояния.

Об этом сообщает издание Financial Times. Последние операции демонстрируют новый уровень технических возможностей и стратегического планирования, позволяющий поражать цели на значительном расстоянии от границы. А в России тем временем – топливный кризис.

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Почему удары по российским НПЗ настолько эффективны?

Интенсивность ударов по нефтеперерабатывающим заводам и другим ключевым энергетическим узлам противника достигла исторического максимума. Систематическое поражение этих объектов создает существенные трудности для логистического обеспечения российских воинских подразделений и оказывает ощутимое давление на внутренний рынок топлива страны-агрессора.

В мае количество успешных атак на российские нефтеперерабатывающие заводы достигло рекордного уровня – 16 ударов за месяц, свидетельствуют данные Rochan Consulting.

С начала 2026 года по российским НПЗ было нанесено не менее 194 удара, что более чем в 11 раз превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Несмотря на заявления Минобороны агрессора о якобы массовом перехвате украинских дронов, аналитики отмечают, что рост количества запусков перегружает российскую ПВО, и все больше ударов достигают целей.

Это, в свою очередь, привело к перебоям в работе критически важных энергетических объектов и вынудило более половины регионов России ввести ограничения на продажу топлива, а жителей – стоять в многочасовых очередях на заправках.

В частности, в июне украинские дроны неоднократно наносили удары по нефтеперерабатывающему заводу в Москве, что приводило к масштабным пожарам и дефициту топлива даже в столице.

Эксперты связывают рост эффективности украинских ударов с резким увеличением производства дронов, улучшением управления операциями и поддержкой разведывательных данных со стороны США, что помогает выбирать маршруты обхода ПВО.

По оценкам аналитиков, Украина перешла от точечных ударов по нефтяной отрасли к более широкой кампании, направленной на системное истощение российской энергетики, логистики и промышленности.



Статистика ударов по энергетической инфраструктуре России / Источник: Rochan Consulting

Чем отвечает страна-агрессор?

В то же время Россия также существенно активизировала воздушные атаки по Украине. По данным украинской стороны, ежемесячно запускается более 5000 ракет и дронов.

Только в один из недавних дней по Киеву было выпущено 74 ракеты и почти 500 беспилотников, в результате чего погибли люди и были нанесены значительные разрушения.

Несмотря на это, российское руководство заявляет о сохранении стратегической инициативы, а Владимир Путин публично утверждает, что военные цели России остаются достижимыми, хотя и признает наличие "проблем", вызванных украинскими ударами.

В то же время, как рассказал "24 Каналу" экономический обозреватель Вячеслав Ширяев, российское население зачастую не понимает истинных причин дефицита бензина из-за пропаганды и искажения информации. По его словам, у россиян формируется искаженное представление о ситуации: проблемы объясняют внутренними "виновниками", а не ударами по энергетической инфраструктуре.

Это может привести к росту общественного недовольства и напряженности. В то же время аналитик предполагает, что реальные масштабы повреждений нефтеперерабатывающих мощностей могут составлять значительную долю от их общего объема, но официально это не признается. Это лишь усугубляет кризис и откладывает его решение.