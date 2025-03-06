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Геополитика Америка В ближайшее время я приму решение о предоставлении украинцам статуса временной защиты, – Трамп
6 марта, 23:44
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В ближайшее время я приму решение о предоставлении украинцам статуса временной защиты, – Трамп

Анастасия Диденко

Дональд Трамп пообещал принять решение относительно статуса временной защиты для украинцев. Он заверил, что не стремится нанести им вред.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Clash Report. В ближайшее время президент США Дональд Трамп обещает принять решение о предоставлении украинцам статуса временной защиты.

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Трамп рассматривает возможность предоставления украинцам статуса временной защиты

Отмечается, что этот статус позволяет легально находиться в стране во время войны в Украине.

Что ж, мы не хотим никому навредить. Мы, конечно, не стремимся нанести им вред,
– отметил Трамп, комментируя вопрос временного статуса для украинцев, которые уже находятся в США.

К слову, ранее администрация Трампа планировала в апреле лишить 240 тысяч украинских беженцев лишить 240 тысяч украинских беженцев в США временного правового статуса.

По словам источников, такой шаг станет частью более широких усилий Трампа по лишению легального статуса более 1,8 миллиона мигрантов.

Важно! Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что пока никакого решения по украинским беженцев не приняли.

Напомним, в феврале администрация Дональда Трампа приостановила рассмотрение всех иммиграционных заявлений, поданных мигрантами из Латинской Америки и Украины, которым разрешили въезд в США по программам времен президентства Байдена.