Для давления на Россию в вопросе войны в Украине нужны более решительные действия со стороны США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Что не так с ультиматумом Трампа?

Отмечается, что Трамп надеялся, что угроза новыми санкциями заставит Россию сделать шаги к миру в Украине в течение 50 дней. Впрочем, прошла почти неделя, а Москва до сих пор не проявила заинтересованности к переговорам.

Важное заявление Трампа встретили в Москве с облегчением, а не с тревогой. Московская фондовая биржа выросла на 2,7%, а российский рубль вырос на 0,8% относительно китайского юаня. Российские чиновники опасались новых масштабных санкций и были рады видеть, что Трамп готов ввести лишь в значительной степени невыполнимые тарифы против стран БРИКС,

– говорится в статье.

Издание пишет, что официальные и неофициальные спикеры Кремля продолжили использовать старую риторику конфронтации, а российская армия осуществила очередные массированные удары по Украине сотнями беспилотников и десятками ракет.

"Эти предупредительные сигналы указывают на то, что Трамп недостаточно решительно реагирует на Россию. Нужен настоящий подход максимального давления, чтобы заставить Путина принять мирное соглашение в Украине", – пишет The Telegraph.

По данным издания, для максимального давления на Россию нужно устранить возможные "лазейки" в санкционном режиме, в частности необходимо наложение санкций на всю российскую инфраструктуру добычи и экспорта нефти.

Также необходимо увеличение поставок оружия Украине, поскольку Россия, вероятно, считает нынешние объемы недостаточными для прекращения. Кроме того, США стоит поддержать внутренний оборонный сектор страны, в частности производство.

К слову, эксперты сомневаются, что президент Дональд Трамп введет обещанные 100% пошлины на торговых партнеров России, если Владимир Путин не согласится на прекращение огня в течение 50 дней.