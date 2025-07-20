Для тиску на Росію у питанні війни в Україні потрібні більш рішучі дії з боку США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Що не так з ультиматумом Трампа?

Зазначається, що Трамп сподівався, що погроза новими санкціями змусить Росію зробити кроки до миру в Україні протягом 50 днів. Утім, минув майже тиждень, а Москва досі не проявила зацікавленості до переговорів.

Важливу заяву Трампа зустріли в Москві з полегшенням, а не з тривогою. Московська фондова біржа зросла на 2,7%, а російський рубль зріс на 0,8% відносно китайського юаня. Російські чиновники побоювалися нових масштабних санкцій і були раді бачити, що Трамп готовий запровадити лише значною мірою нездійсненні тарифи проти країн БРІКС,

– ідеться у статті.

Видання пише, що офіційні та неофіційні спікери Кремля продовжили використовувати стару риторику конфронтації, а російська армія здійснила чергові масовані удари по Україні сотнями безпілотників і десятками ракет.

"Ці попереджувальні сигнали вказують на те, що Трамп недостатньо рішуче реагує на Росію. Потрібен справжній підхід максимального тиску, щоб змусити Путіна прийняти мирну угоду в Україні", – пише The Telegraph.

За даними видання, задля максимального тиску на Росію потрібно усунути можливі "лазівки" у санкційному режимі, зокрема необхідне накладення санкцій на усю російську інфраструктуру видобутку та експорту нафти.

Також потрібне збільшення поставок зброї Україні, оскільки Росія, ймовірно, вважає нинішні обсяги недостатніми для припинення. Крім того, США варто підтримати внутрішній оборонний сектор країни, зокрема виробництво.

До слова, експерти сумніваються, що президент Дональд Трамп запровадить обіцяні 100% мита на торгівельних партнерів Росії, якщо Володимир Путін не погодиться на припинення вогню протягом 50 днів.