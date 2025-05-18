Европа планирует ввести самые жесткие санкции против России: есть условие, при котором они будут действенными

Европейцы собираются ввести против России самые серьезные санкции за все время войны. Речь идет о более 100 отдельных ограничений против российского военно-промышленного комплекса, теневого флота и стран, которые поставляют россиянам запрещенные товары. Однако есть важный фактор, без которого они могут быть недостаточно действенными.

Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский рассказал 24 Каналу, что 18 пакет санкций против России должен быть более действенным, чем предыдущие. Все потому, что будет охватывать новые отрасли российской экономики.

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"Хорошо, что европейцы находят возможность усиливать санкционное давление, но, на мой взгляд, этого еще недостаточно, чтобы Россия почувствовала полноценную угрозу", – сказал он.

Что может усилить европейские санкции

Станислав Желиховский отметил, что новый санкционный пакет от Европы может повлиять на военные мощности Кремля, однако Россия, к сожалению, умеет адаптироваться. Поэтому россияне сейчас будут искать варианты, как можно обойти европейские ограничения.

Поэтому нужна поддержка этой санкционной инициативы со стороны Соединенных Штатов Америки, как глобальной державы, которая может привлечь очень много инструментов для того, чтобы ограничить Россией и те страны, которые ее поддерживают,

– отметил он.

В ближайшее время станет понятно, как США будут действовать в отношении санкций против России и будут ли иметь европейские ограничения какой-то результат.

Конечно, Украине хотелось бы, чтобы на страну-агрессора весь мир давил гораздо сильнее, однако, по словам эксперта-международника, не стоит забывать, что подобные решения принимаются коллективно. Страны-члены Европейского Союза должны найти общий язык, чтобы согласовать те или иные санкции против России.

Мы понимаем, что есть такие страны как Венгрия, Словакия и другие, которые могут выступать против определенных ограничений для Кремля. Это делает невозможным введение тех пакетов, которые были бы максимально эффективными,

– подчеркнул Станислав Желиховский.

Он добавил, что, несмотря на все, без американской поддержки такого санкционного эффекта, на который надеется Украина, возможно, не удастся получить.

Отметим, США уже несколько недель предупреждают Россию, что Сенат может принять жесткий санкционный законопроект, если мирные переговоры не будут продвигаться. По словам госсекретаря Марко Рубио, инициатива принадлежит Конгрессу, и в случае отсутствия реальных сдвигов она получит широкую поддержку. Если же стороны не представят конструктивных предложений, Вашингтон будет вынужден изменить свою оценку ситуации.