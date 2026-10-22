Как пишет издание The Guardian, неожиданное решение Москвы призвано сблизить позицию главы Белого дома с точкой зрения Кремля о войне в Украине. В то же время очередной жест российской стороны дает президенту США весомое дипломатическое преимущество в преддверии промежуточных выборов.

Почему России и США выгодно освобождение Габбарда

Стивен Габбард провел в российских тюрьмах более 4 лет по обвинению в якобы участии в боевых действиях на стороне Украины.

Обычно Кремль отпускает иностранцев только в рамках тщательно подготовленных обменов, однако на этот раз возвращение произошло в одностороннем порядке без каких-либо ответных шагов со стороны Вашингтона.

Соединенные Штаты из уважения к президенту Трампу не должны были ничего давать взамен – беспрецедентная ситуация для России… Для этого освобождения не было необходимости в каком-либо обмене,

– заявил Дональд Трамп.

Возвращение заключенного совпало с визитом в Россию спецпосланника США Стива Виткоффа. Во время встречи в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге Виткофф публично выразил поддержку главе Кремля и назвал его "гуманистом". Посланник также передал благодарность от Трампа за договоренность о возобновлении поставок российского дизельного топлива на мировые рынки и в США.

Ранее Трамп отмечал, что благодаря возвращению американцаСША отложили введение новых экономических санкций против России.