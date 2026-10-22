Як пише видання The Guardian, несподіване рішення Москви покликане наблизити позицію очільника Білого дому до бачення Кремля щодо війни в Україні. Водночас черговий жест російської сторони дає президенту США вагому дипломатичну перевагу напередодні проміжних виборів.

Чим Росії та США вигідне звільнення Габбарда

Стівен Габбард провів у російських в'язницях понад 4 роки за звинуваченням у нібито участі у бойових діях на боці України.

Зазвичай Кремль відпускає іноземців лише в межах ретельно підготовлених обмінів, проте цього разу повернення відбулося в односторонньому порядку без жодних зустрічних кроків із боку Вашингтона.

Сполучені Штати з поваги до президента Трампа не повинні були нічого давати натомість – безпрецедентна ситуація для Росії… Для цього звільнення не було потреби в жодному обміні,

– заявив Дональд Трамп.

Повернення ув'язненого збіглося з візитом до Росії спецпосланця США Стіва Віткоффа. Під час зустрічі в Костянтинівському палаці в Санкт-Петербурзі Віткофф публічно висловив прихильність очільнику Кремля та назвав його "гуманістом". Посланець також передав подяку від Трампа за домовленість про відновлення постачання російського дизельного пального на світові ринки та до США.

Раніше Трамп зазначав, що через повернення американця США відтермінували запровадження нових економічних санкцій проти Росії.