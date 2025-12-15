Уже с участием военных: в США может состояться новая встреча по мирному плану
- В Майами планируются переговоры между США и Украиной по мирному плану с возможным привлечением военных.
- На предыдущих переговорах достигнут прогресс в сфере безопасности, но остаются спорные вопросы по территории.
В ближайшее время в Майами пройдут переговоры рабочих Соединенных Штатов и Украины. Вероятно, эта встреча уже состоится при участии военных.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.
Смотрите также "Возможно, Россия имеет остатки человечности": Мерц призвал к перемирию на Рождество
Какие переговоры возможны в Майами?
Издание со ссылкой на источники пишет, что 2 дня интенсивных переговоров Украины, США и европейских лидеров привели к четкому прогрессу по гарантиям безопасности, но оставили значительные пробелы в вопросе территории.
По словам собеседника Axios, "90%" вопросов было решено между американской и украинской сторонами в ходе вышеупомянутых переговоров, но некоторые из нерешенных вопросов требуют технического обсуждения.
Поэтому, как сообщил один из американских чиновников, на этой неделе, вероятно, состоятся переговоры "где-то в США, возможно, в Майами", с участием военных, которые будут "смотреть на карты" в рамках подготовки мирного соглашения.
Что известно о текущих переговорах в Германии?
- Другой чиновник сообщил, что гарантии безопасности были главным фокусом переговоров. По его словам, Дональд Трамп считает, что он заставит Россию согласиться на гарантии, подобные статье 5 НАТО, для Украины.
- Sky News сообщает, что американский президент доволен достигнутым прогрессом, достигнутым в Берлине. Переговоры, которые продолжались в Берлине в течение последних двух дней, вроде бы прошли положительно.
- Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина готова пойти на компромиссы, даже на отказ от идеи вступления в НАТО, но точно не согласится на потерю территорий, которые сейчас контролирует Киев.