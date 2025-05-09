Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

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Планирует ли Трамп встретиться с Путиным

Ранее Дональд Трамп предполагал, что может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным вскоре после своей поездки в Саудовскую Аравию, Катара и Объединенные Арабские Эмираты. Известно, что это турне запланировано на 13 – 16 мая.

Однако в Белом доме отметили, что пока Трамп не планирует встречаться с Путиным.