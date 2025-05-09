Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт.

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Чи планує Трамп зустрітися з Путіним

Раніше Дональд Трамп припускав, що може зустрітися з російським диктатором Владіміром Путіним незабаром після своєї поїздки до Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. Відомо, що це турне заплановане на 13 – 16 травня.

Однак у Білому домі наголосили, що наразі Трамп не планує зустрічатися з Путіним.