Часть закопал прямо в лесу: у бывшего министра времен Орбана изъяли миллионы наличными

Следственные действия координировало Национальное управление по возврату и защите государственного имущества Венгрии, которое обнародовало информацию через MTI. Масштабные проверки проходили 12 и 13 ноября в Будапеште, Пеште, Бекеше и Нограде в рамках уголовного дела в отношении бывшего чиновника.

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Тайники в лесу и потайные сейфы

Во время обысков детективы обнаружили колоссальные запасы наличных, спрятанные в неожиданных местах.

Деньги раскладывали в сельскохозяйственных и складских зданиях, в обычном жилом доме, прятали в большом сейфе в потайном месте, а часть средств буквально закопали в лесном массиве.

Общая сумма изъятого за два дня впечатляет: 5 071 632 000 форинтов (более 13,5 миллиона евро), 2 658 350 евро, а также 1 257 100 долларов США.

Все конфискованные средства сотрудники ведомства уже передали в Государственное казначейство Венгрии.

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В чем обвиняют Миклоша Шестака

Миклош Шестак возглавлял министерство национального развития в правительстве Виктора Орбана, а сейчас остается депутатом парламента и вице-президентом партии KDNP, которая является союзником правящей партии "Фидес". Политика обвиняют в получении взятки на сумму 30 миллионов долларов, и законодательный орган уже снял с него депутатский иммунитет.

Громкое дело разворачивается на фоне других расследований в отношении окружения венгерского руководства.

В частности, 11 ноября суд в Будапеште взял под стражу на один месяц Арона Орбана – младшего брата премьер-министра, которого подозревают в содействии незаконной переправке граждан Вьетнама в Западную Европу.

Кроме того, журналисты выяснили, что сам венгерский лидер в молодости " писал доносы " на сослуживцев, поэтому Москва могла оказывать на него давление.