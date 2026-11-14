Частину закопав просто в лісі: в ексміністра часів Орбана вилучили мільйони готівки

Слідчі дії координувало Національне управління з повернення та захисту державного майна Угорщини, оприлюднивши інформацію через MTI. Масштабні перевірки тривали протягом 12 та 13 листопада в Будапешті, Пешті, Бекеші та Нограді в межах кримінального провадження щодо колишнього урядовця.

Adv

популярні відео

Схованки в лісі та потаємні сейфи

Під час обшуків детективи натрапили на колосальні запаси готівки, заховані в несподіваних місцях.

Гроші розкладали в сільськогосподарських і складських будівлях, звичайному житловому будинку, ховали у великому сейфі в потаємному місці, а частину коштів буквально закопали в лісовому масиві.

Загальна сума вилученого за два дні вражає: 5 071 632 000 форинтів (понад 13,5 мільйона євро), 2 658 350 євро, а також 1 257 100 доларів США.

Усі конфісковані фінанси працівники відомства вже передали до Державного казначейства Угорщини.

У чому звинувачують Міклоша Шестака

Міклош Шестак очолював міністерство національного розвитку в уряді Віктора Орбана, а зараз залишається депутатом парламенту та віцепрезидентом партії KDNP, яка є союзником партії влади "Фідес". Політика звинувачують в отриманні хабаря на суму 30 мільйонів доларів, і законодавчий орган уже зняв із нього депутатський імунітет.

Реклама

Гучна справа розгортається на тлі інших розслідувань щодо оточення угорського керівництва.

Зокрема, 11 листопада суд у Будапешті взяв під варту на один місяць Арона Орбана – молодшого брата прем'єр-міністра, якого підозрюють у сприянні незаконному переправленню громадян В'єтнаму до Західної Європи.

Крім того, журналісти з'ясували, що сам угорський лідер у молоді роки писав доноси на товаришів по службі, через що Москва могла чинити тиск на нього.