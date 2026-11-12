Брат Віктора Орбана возив в Європу нелегалів: чи причетний експремʼєр Угорщини до злочинів родича

Багаторічна боротьба експрем'єра Угорщини Віктора Орбана проти нелегальної міграції закінчилася доволі несподівано для його власної родини. Адже поки він закликав захищати Європу від іноземців, його молодший брат Арон, за версією слідства, заробляв на незаконному оформленні віз для мігрантів.

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Брат одіозного політика опинився за ґратами, і йому загрожує до 10 років ув'язнення. Тим часом орбанівська партія "Фідес" уже встигла оголосити його "політичним в'язнем".

24 Канал розібрався, як працювала схема незаконного ввезення мігрантів до Європи, на чому ще заробляв Арон та чи може ця історія закінчитися кримінальним переслідуванням самого Віктора Орбана, який роками залякував угорців напливом нелегальних мігрантів.

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Нуль студентів на сотню мігрантів: як Арон Орбан переправляв нелегалів до Європи

Історія з арештом Арона Орбана розпочалася далеко не 9 листопада 2026 року, коли угорські правоохоронці затримали його разом із трьома спільниками. Насправді про сумнівний візовий бізнес молодшого брата експрем'єра місцеві журналісти писали ще у 2024 році. Однак лише після поразки Віктора Орбана на парламентських виборах правоохоронцям вдалося серйозно взятися за цю справу.

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Сам молодший брат важковаговика угорської політики Арон Орбан ніколи не був помітною політичною фігурою, не обіймав високих державних посад і переважно займався власним бізнесом. Одним із його підприємств була компанія Multi Shoot, через яку, за даними журналістів, він разом із партнерами організував доволі незвичайну схему отримання шенгенських віз для громадян В'єтнаму.

Арон Орбан у супроводі поліції / Фото – Telex

У 2024 році компанія Орбана-молодшого домовилася про проведення невеличких навчальних курсів, зокрема, в університеті угорського міста Печ. Формально все виглядало цілком законно, адже іноземці нібито за стандартною процедурою отримували запрошення на дводенне навчання. Власне, на підставі цього вони могли оформити шенгенські візи та в'їхати до Угорщини (країни ЄС). Щоправда, як виявилося, саме навчання в alma mater таких видатних вчених, як Дьєрдь Бужакі, Ласло Ленард та Янош Сентаготаї, їх особливо не цікавило.

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Річ у тім, що частина запрошених в'єтнамців навіть не з'явилася в університеті. Натомість після в'їзду до Шенгенської зони вони вирушали до інших країн Західної Європи, де могли залишатися нелегально. За версією слідства, у такий спосіб брат Віктора Орбана та його спільники допомогли потрапити до ЄС понад сотні громадян В'єтнаму. Звісно ж, за оформлення документів вони стягували з іноземців плату, а отримані гроші вже розподіляли між собою. В цьому, власне, і полягав їхній "бізнес".

Причому саме навчання викликало чимало запитань. Адже йшлося про маленькі курси з надання першої медичної допомоги. Тож виникає цілком логічне питання – навіщо громадянам В'єтнаму було летіти за тисячі кілометрів до Угорщини, щоб лише два дні навчатися рятувати життя? Особливо враховуючи, що подібні курси можна спокійно пройти й у самому В'єтнамі.

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Власне, саме ця обставина свого часу й привернула увагу журналістів до діяльності компанії Арона Орбана та примітивної до нахабства "схеми", яку не могли не помітити компетентні органи, але "чомусь" так і не помітили.

Як повідомляє угорське видання Telex, правоохоронці підозрюють бізнесмена одразу у двох злочинах: незаконному переправленні мігрантів та торгівлі впливом. Останнє особливо цікаве, адже слідчі намагаються встановити, чи використовував Арон зв'язки зі своїм старшим братом для вирішення питань із візами.

І ось 11 листопада суд ухвалив рішення взяти Арона Орбана та його співмешканку під варту поки що терміном на один місяць. Попри те, що його адвокатка заперечує обґрунтованість підозр, у разі доведення провини бізнесмену загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Віктор Орбан роками переконував угорців у загрозах з боку мігрантів / Фото – AP

Особливо цікава деталь, адже саме уряд Віктора Орбана свого часу посилив кримінальну відповідальність за сприяння незаконній міграції. Отже, тепер молодший брат експрем'єра ризикує отримати тривалий тюремний термін за законом, який запровадила його власна родина – а точніше, уряд, очолюваний старшим братом.

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Махінації, зброя та торгівля впливом: чим ще відзначився Арон Орбан

Історія з нелегальними мігрантами виявилася далеко не єдиним сумнівним бізнесом Арона Орбана. Адже молодший брат експрем'єра Угорщини також мав інтереси у сфері торгівлі зброєю та боєприпасами, а його компанія Multi Shoot співпрацювала з підприємствами, так чи інакше пов'язаними з державою. Однак найбільше журналістів цікавило те, як Арон використовував своє впливове прізвище для ведення бізнесу.

Затриманий Арон Орбан / Фото – Поліція Угорщини

До прикладу, ще у жовтні 2024 року в мережі з'явився аудіозапис розмови Арона Орбана з Давідом Гейї – депутатом угорського парламенту та одним із близьких помічників тодішнього прем'єра. Під час розмови молодший брат Орбана скаржився, що угорські дипломати у В'єтнамі відмовляються видавати візи частині його клієнтів. Причому Арон переконував співрозмовника, що всі документи законні, та просив допомогти розв'язати проблему.



Щоправда, жодних доказів того, що Гейї справді виконав його прохання, немає. Однак сам факт подібної розмови викликає запитання, адже звичайні угорські підприємці навряд чи могли настільки просто звернутися до оточення прем'єра з проханням втрутитися у видачу віз третім особам.

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Та й на цьому пригоди молодшого Орбана не закінчилися. Згідно з новим розслідуванням Telex, навіть після оприлюднення скандального аудіозапису пов'язана з ним компанія BNN Santosha продовжувала брати гроші з громадян В'єтнаму, обіцяючи працевлаштування в Європі. Зокрема, іноземцям пропонували роботу вантажниками із зарплатою близько тисячі євро на місяць, і якраз аналогічну суму вимагали за оформлення документів. Отже, для пересічного в'єтнамця, який намагається потрапити на роботу до ЄС, це могла бути доволі приваблива пропозиція, адже така "комісія" теоретично окупалася за один-два місяці роботи.

За оцінками журналістів, лише на таких обіцянках компанія могла отримати сотні тисяч євро. Проте виникла проблема – частина клієнтів так і не дочекалася ані роботи, ані обіцяних віз. Ба більше, деякі постраждалі боялися звертатися до поліції, адже були переконані, що мають справу з людьми, інтереси яких захищає родина угорського прем'єра.

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І найцікавіше, що про діяльність цих посередників угорська прокуратура знала ще мінімум з 2024 року. Однак розслідування фактично не просувалося до парламентських виборів у квітні 2026-го, коли Віктор Орбан таки втратив владу. На зміну Орбану прийшов уряд на чолі з Петером Мадяром, одним із ключових пунктів програми якого була саме боротьба з корупцією. А отже, і старі, частково зам'яті справи отримали друге життя.

"Політв'язень" за версією Фідес: чи переростуть розслідування у звинувачення самому Віктору Орбану

Арешт молодшого брата став для Віктора Орбана не лише сімейною проблемою, а й черговим приводом звинуватити нову угорську владу в політичних репресіях. Одразу після появи повідомлень про затримання Арона експрем'єр заявив, що справжньою мішенню правоохоронців є саме він, а його брат в цій історії – всього лише інструмент політичної розправи. Причому партія Орбана "Фідес" пішла ще далі та внесла Арона до власного списку "політичних в'язнів".

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Список "політичних в'язнів" за версією "Фідес" / Скріншот

І компанія там зібралася доволі цікава. Серед п'яти "політв'язнів" опинилися колишній міністр культури Балаж Ганко, ексміністр національного розвитку Міклош Шестак та інші представники колишньої влади, яких підозрюють у корупційних злочинах. Зокрема, Шестака звинувачують в отриманні хабаря на десятки мільйонів доларів. Однак сама "Фідес" переконує угорців, що всі ці люди стали жертвами політичних переслідувань з боку нового уряду Петера Мадяра.

Втім, у цій історії є одна незручна деталь і для самого Мадяра. Річ у тім, що першими про обшуки та затримання Арона повідомило видання Kontroll, до створення якого свого часу був причетний молодший брат чинного прем'єра Мартон Мадяр (так, у нового угорського прем'єра також є молодший брат). Причому журналісти опублікували інформацію раніше за правоохоронців, а деякі подробиці стали відомі офіційно лише наступного дня. Звісно, це ще не доводить політичного втручання в розслідування, але дає "Фідес" додатковий привід звинувачувати нову владу у використанні силовиків проти політичних опонентів.

Вірусний пост Петера Мадяра про брата свого політичного опонента:

Нагадаємо, Мадяр прийшов до влади на хвилі обіцянок покарати корупціонерів із попереднього уряду, проте за пів року його правління правоохоронці так і не змогли висунути серйозних звинувачень самому Віктору Орбану. Тобто розслідування дійсно стосуються колишніх міністрів, керівників державних установ та бізнесменів, але поки це не дає достатніх підстав для кримінального переслідування самого експрем'єра.

До прикладу, слідчі цікавляться діяльністю колишнього очільника Національного банку Дьордя Матолчі, а також можливими корупційними схемами ексміністра закордонних справ Петера Сійярто. Щоправда, ексочільник МЗС ще влітку втік з Угорщини в Китай, де отримав роботу в автомобільній компанії BYD. Втім, публічних доказів і його причетності до конкретних злочинів поки недостатньо. Також наразі нічого не чутно про розслідування можливої державної зради Орбана та Сійярто та викритої роботи на користь Москви як чи то "миші", чи то "щура". Тому зебри у маєтку Орбана в Гатванпушті тихенько пасуться собі далі.

Ексголова МЗС Угорщини Петер Сійярто та експрем'єр Віктор Орбан / Фото – AP

Проблема в тому, що і справа Арона Орбана може виявитися значно складнішою, ніж поки здається. Адже навіть якщо слідство доведе незаконне переправлення мігрантів та торгівлю впливом, це ще не означатиме, що до злочинів був причетний його старший брат. Для цього правоохоронцям доведеться знайти докази особистої участі Віктора Орбана або його свідомої допомоги підозрюваним.

Однак поки що політична ситуація складається явно не на користь експрем'єра. Згідно з опитуванням Median від листопада, серед угорців, які визначилися з вибором і планують голосувати, партію Мадяра "Тиса" підтримують 68%, тоді як "Фідес" – лише 20%. А отже, новий прем'єр має достатньо суспільної підтримки, щоб продовжувати розслідування діяльності своїх попередників.

І хоча арешт Арона поки що не наблизив Віктора Орбана до тюремної камери, він уже продемонстрував одну важливу зміну в угорській політиці. Після 16 років при владі колишній прем'єр більше не може гарантувати недоторканність навіть власній родині. А чи зможе він захистити від кримінального переслідування самого себе – покаже подальший перебіг розслідувань.