Об этом, как пишет 24 Канал со ссылкой на LRT.

Смотрите также Друзья Путина отправляются в Москву на 9 мая: какие страны запретили перелет Фицо и Вучичу

Сейм Литвы пообещал не признавать захваченные территории Украины российскими

За соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев, никто не воздержался и не выступил против.

Никакие захваты территории Украины, которые осуществила и продолжает осуществлять Россия, не будут признаны Сеймом Республики Литва ни де-юре, ни де-факто,

– говорится в принятой резолюции.

В документе указали, что Украина является суверенным и независимым европейским государством, которое имеет право защищать себя и самостоятельно решать вопросы своей внутренней, внешней политики и политики безопасности, а ее границы – это те, которые в 1991 году признало международное сообщество.

"Сегодня очень важно не только остановить эту неоправданную войну, обеспечить долгосрочный мир, но и восстановить территориальную целостность Украины", – сказал председатель комитета по иностранным делам Ремигиюс Мотузас, представляя проект резолюции.

В резолюции также есть призыв к парламентам других стран мира принять аналогичные документы, а к правительствам – принять меры для обеспечения того, чтобы ни один захват Россией не признавался ни в какой форме.