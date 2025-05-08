Про це, як пише 24 Канал з посиланням на LRT.

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Сейм Литви пообіцяв не визнавати захоплені території України російськими

За відповідну резолюцію проголосували 118 парламентарів, ніхто не утримався та не виступив проти.

Жодні захоплення території України, які здійснила і продовжує здійснювати Росія, не будуть визнані Сеймом Республіки Литва ні де-юре, ні де-факто,

– йдеться в ухваленій резолюції.

У документі вказали, що Україна є суверенною і незалежною європейською державою, яка має право захищати себе і самостійно вирішувати питання своєї внутрішньої, зовнішньої та безпекової політики, а її кордони – це ті, які в 1991 році визнала міжнародна спільнота.

"Сьогодні дуже важливо не тільки зупинити цю невиправдану війну, забезпечити довгостроковий мир, але й відновити територіальну цілісність України", – сказав голова комітету з закордонних справ Ремігіюс Мотузас, представляючи проєкт резолюції.

У резолюції також є заклик до парламентів інших країн світу ухвалити аналогічні документи, а до урядів – вжити заходів для забезпечення того, щоб жодне захоплення Росією не визнавалося в жодній формі.