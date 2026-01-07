"Позиция очень четкая": на фоне операции в Венесуэле в МИД Китая высказались об Украине

Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин на фоне операции США в Венесуэле призвала "уважать суверенитет всех стран". Страна также подтвердила свою неизменную позицию относительно войны в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на на Global Times.

Какова позиция Китая по войне?

Мао Нин заявила, что позиция Китая по "кризису в Украине" (так Пекин называет войну в Украине) – "очень четкая".

По ее словам, Китай считает, что суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться, а цели и принципы Устава ООН должны неукоснительно соблюдаться.

К тому же законные беспокойства по безопасности всех стран должны восприниматься серьезно, а все усилия, направленные на мирное урегулирование, – поддерживаться.

С первого дня кризиса Китай настойчиво способствовал миру, содействию переговорам и настаивал на политическом урегулировании кризиса. Объективная и беспристрастная позиция Китая и приложенные им усилия очевидны для всех,

– подчеркнула Мао Нин, отвечая на вопрос, касается ли также Украины призыв Китая уважать суверенитет всех стран.

В контексте Венесуэлы Китай косвенно осудил действия Вашингтона и призвал международное сообщество "действовать в рамках международного права".

Операция США в Венесуэле: кратко