"Позиція дуже чітка": на тлі операції у Венесуелі в МЗС Китаю висловилися про Україну
- Китай підтвердив свою позицію щодо війни в Україні, наголошуючи на повазі суверенітету та територіальної цілісності всіх країн.
- Китай закликав міжнародне співтовариство дотримуватися міжнародного права, засуджуючи дії США у Венесуелі.
Речниця МЗС Китаю Мао Нін на тлі операції США у Венесуелі закликала "поважати суверенітет усіх країн". Країна також підтвердила свою незмінну позицію щодо війни в Україні.
Про це повідомляє 24 Канал
Яка позиція Китаю щодо війни?
Мао Нін заявила, що позиція Китаю щодо "кризи в Україні" (так Пекін називає війну в Україні) – "дуже чітка".
За її словами, Китай вважає, що суверенітет і територіальна цілісність усіх країн мають поважатися, а цілі та принципи Статуту ООН повинні неухильно дотримуватися.
До того ж законні безпекові занепокоєння всіх країн мають сприйматися серйозно, а всі зусилля, що спрямовані на мирне врегулювання, – підтримуватися.
З першого дня кризи Китай наполегливо сприяв миру, сприянню переговорам і наполягав на політичному врегулюванні кризи. Об'єктивна та неупереджена позиція Китаю та докладені ним зусилля очевидні для всіх,
– підкреслила Мао Нін, відповідаючи на запитання, чи стосується також України заклик Китаю поважати суверенітет усіх країн.
У контексті Венесуели Китай непрямо засудив дії Вашингтона та закликав міжнародну спільноту "діяти в межах міжнародного права".
Операція США у Венесуелі: коротко
У ніч з 2 проти 3 січня Сполучені Штати завдали серії ударів по столиці Венесуели – Каракасу. Цілями атаки стали урядові будівлі та військові бази Венесуели. Згодом стало відомо, що американські військові затримали президента країни Ніколаса Мадуро та його дружину.
Після затримання Мадуро віцепрезидентка Делсі Родрігес склала присягу як тимчасова президентка Венесуели. Вона пообіцяла "не відпочивати жодної хвилини", щоб гарантувати мир і духовний, економічний і соціальний спокій.
Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя розкритикував дії США у Венесуелі, назвавши їх актом міжнародної агресії. Москва також закликала до негайного звільнення Ніколаса Мадуро та врегулювання конфлікту.