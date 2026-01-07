"Позиція дуже чітка": на тлі операції у Венесуелі в МЗС Китаю висловилися про Україну

Речниця МЗС Китаю Мао Нін на тлі операції США у Венесуелі закликала "поважати суверенітет усіх країн". Країна також підтвердила свою незмінну позицію щодо війни в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на на Global Times.

Читайте також Не тільки обходила санкції: як Росія використовувала Венесуелу та які можливості втратила зараз

Яка позиція Китаю щодо війни?

Мао Нін заявила, що позиція Китаю щодо "кризи в Україні" (так Пекін називає війну в Україні) – "дуже чітка".

За її словами, Китай вважає, що суверенітет і територіальна цілісність усіх країн мають поважатися, а цілі та принципи Статуту ООН повинні неухильно дотримуватися.

До того ж законні безпекові занепокоєння всіх країн мають сприйматися серйозно, а всі зусилля, що спрямовані на мирне врегулювання, – підтримуватися.

З першого дня кризи Китай наполегливо сприяв миру, сприянню переговорам і наполягав на політичному врегулюванні кризи. Об'єктивна та неупереджена позиція Китаю та докладені ним зусилля очевидні для всіх,

– підкреслила Мао Нін, відповідаючи на запитання, чи стосується також України заклик Китаю поважати суверенітет усіх країн.

У контексті Венесуели Китай непрямо засудив дії Вашингтона та закликав міжнародну спільноту "діяти в межах міжнародного права".

Операція США у Венесуелі: коротко