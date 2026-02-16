В России сказали, что в Женеве будут говорить о территориях

17 – 18 февраля в Женеве состоится третий раунд мирных переговоров между Украиной, Россией и США. В Кремле рассказали, на какие темы будут говорить в этот раз.

На переговорах в Женеве стороны будут обсуждать более широкий спектр вопросов по сравнению с Абу-Даби. Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков.

Смотрите также Три шага, которые могут остановить войну: Зеленский озвучил план действий для Трампа

О чем Украина, Россия и США будут говорить в Женеве?

По словам российского чиновника, на встрече также поднимут вопросы территорий.

Песков отдельно уточнил, что Владимир Мединский остается главой делегации России на переговорах по Украине. В раундах в Абу-Даби он не участвовал, потому что там якобы речь шла о вопросах безопасности.

Спикер Путина отметил, что делегация России на предстоящих переговорах в Женеве будет расширена. Кроме Мединского, в них примут участие заместитель главы МИД Галузин, глава ГРУ Игорь Костюков и другие.

Кирилл Дмитриев тоже примет участие в переговорах в Женеве, но он работает отдельным треком.

Песков подчеркнул, что российский диктатор находится в постоянном контакте с переговорщиками по Украине. Он дал делегации подробные инструкции перед вылетом на переговоры в Женеву.

Что известно о ходе мирных переговоров?