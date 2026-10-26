Расследование соглашения с Москвой: в США требуют сохранить данные о импорте российского дизельного топлива

Демократы в США требуют расследовать сделку Трампа с Россией по дизельному топливу, – Axios / Getty Images
Американские законодатели требуют от крупнейших банков и портов сохранить все документы, касающиеся сделок с российским дизельным топливом. В случае смены контроля над Конгрессом расследование соглашений с Москвой станет приоритетом.
Об этом сообщает издание Axios.
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Каковы подробности?
Новое требование свидетельствует о том, что предстоящая проверка выйдет за пределы Белого дома и распространится непосредственно на руководство частных компаний.
Законодатели предупредили, что любой импорт российского дизельного топлива в США вызывает серьезные юридические вопросы и может стать предметом судебных исков, а также расследований Конгресса.
Инициатором обращения выступила сенатор Жанна Шахин. К требованию также присоединились сенаторы Крис Кунс, Элизабет Уоррен, Рон Вайден, Шелдон Уайтхаус, член Палаты представителей Грег Микс и уходящий в отставку сенатор Том Тиллис.
В направленном письме содержится рекомендация не содействовать "покупке, транспортировке, импорту, разгрузке, хранению, финансированию или распределению" российского дизельного топлива на территории США.
Также американские политики призывают не содействовать каким-либо сделкам по поставке российского дизельного топлива на другие рынки.
Угроза национальной безопасности и финансированию войны
Официальные обращения уже получили ключевые финансовые учреждения страны, среди которых JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc. и Morgan Stanley. Помимо банков, письма были направлены и нескольким портовым операторам, в частности Администрации портов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
Как отмечает издание Bloomberg, в тексте обращения законодатели отдельно подчеркнули риски для безопасности государства.
Потенциальная договоренность об импорте российского дизельного топлива вызывает серьезные опасения в отношении национальной безопасности, учитывая, что это будет финансировать жестокую и незаконную войну России против Украины.
Напомним, 9 октября Минфин США по указанию Трампа немедленно выдал временную лицензию, которая позволяет поставлять российское дизельное топливо на мировые рынки.
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