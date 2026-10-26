Розслідування угоди з Москвою: у США вимагають зберегти дані про імпорт російського дизеля

Про це повідомляє видання Axios.

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Які подробиці?

Нова вимога свідчить про те, що майбутня перевірка вийде за межі Білого дому та пошириться безпосередньо на керівництво приватних компаній.

Законодавці попередили, що будь-який імпорт російського дизельного палива до США викликає серйозні юридичні питання і може стати предметом судових позовів, а також розслідувань Конгресу.

Ініціаторкою звернення виступила сенаторка Жанна Шахін. До вимоги також приєдналися сенатори Кріс Кунс, Елізабет Воррен, Рон Вайден, Шелдон Вайтхаус, член Палати представників Грег Мікс та сенатор Том Тілліс, який іде у відставку.

У надісланому листі міститься рекомендація не сприяти "купівлі, транспортуванню, імпорту, розвантаженню, зберіганню, фінансуванню або розподілу" російського дизельного пального на території США.

Також американські політики закликають не сприяти жодним угодам щодо постачання російського дизеля на інші ринки.

Загроза для національної безпеки та фінансування війни

Офіційні звернення вже отримали ключові фінансові установи країни, серед яких JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc. та Morgan Stanley. Окрім банків, листи направили й кільком портовим операторам, зокрема Адміністрації портів Нью-Йорка та Нью-Джерсі.

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Як зазначає видання Bloomberg, у тексті звернення законодавці окремо наголосили на ризиках для безпеки держави.

Потенційна домовленість про імпорт російського дизельного палива викликає серйозне занепокоєння щодо національної безпеки, з огляду на те, що це фінансуватиме жорстоку та незаконну війну Росії проти України.

Нагадаємо, 9 жовтня Мінфін США за вказівкою Трампа негайно видав тимчасову ліцензію, яка дозволяє постачати російське дизельне паливо на світові ринки.