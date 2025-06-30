Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Германия выразила поддержку в Украине

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль во время пресс-конференции в Киеве назвал нынешние заявления диктатора Путина о готовности к переговорам "насмешкой" и "издевательством". Он отметил, что в последние недели Россия усилила свои атаки на Украину.

Жестокость России показывает, о чем действительно идет речь. Речь идет о нападении на вас как свободную демократию, на вашу мораль, на вашу стойкость, на вашу решимость сопротивляться,

– подчеркнул Вадефуль.

По словам министра, Путин рассчитывает на то, что внимание партнеров ослабнет, переключится на новые кризисы – это показали последние несколько недель.

"И поэтому я говорю абсолютно четко – в Германии и в отношении Германии Путину это не удастся. Мы непоколебимо стоим на стороне Украины и будем поддерживать вас до тех пор, пока это будет необходимо", – подчеркнул он.

К слову, также Иоганн Вадефуль заявил, что Германия ищет пути для того, чтобы Украине могли передать дополнительные системы ПВО для защиты от атак со стороны России.