Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Німеччина висловила підтримку в Україні

Голова МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль під час пресконференції в Києві назвав нинішні заяви диктатора Путіна про готовність до переговорів "насмішкою" та "знущання". Він зауважив, що останніми тижнями Росія посилила свої атаки на Україну.

Жорстокість Росії показує, про що дійсно йдеться. Йдеться про напад на вас як вільну демократію, на вашу мораль, на вашу стійкість, на вашу рішучість чинити опір,

– наголосив Вадефуль.

За словами міністра, Путін розраховує на те, що увага партнерів ослабне, переключиться на нові кризи – це показали останні декілька тижнів.

"І тому я кажу абсолютно чітко – в Німеччині і щодо Німеччини Путіну це не вдасться. Ми непохитно стоїмо на боці України і будемо підтримувати вас доти, доки це буде необхідним", – наголосив він.

До слова, також Йоганн Вадефуль заявив, що Німеччина шукає шляхи для того, щоб Україні могли передати додаткові системи ППО для захисту від атак з боку Росії.