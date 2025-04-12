Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на De Limburger и Андрея Садового. Во Львове дипломат почтил память павших защитников на Марсовом поле, а затем примет участие в конференции.

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Что известно о визите

По информации СМИ, Нидерланды помогают Украине в процессе вступления в Европейский Союз. Нижняя палата парламента обратилась к кабинету министров с просьбой помочь украинскому правительству в сложной процедуре.

Чтобы стать членом ЕС, страна-кандидат должна соответствовать так называемым Копенгагенским критериям. Поэтому с нидерландскими политиками обсудят верховенство права, сельское хозяйство, энергетику и социальные вопросы.

Кроме того, Вельдкамп выступит вместе с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной.

Интересно! Конференция будет проходить ежегодно – поочередно в Украине и Нидерландах.

Напомним, с 5 июня 2025 года ЕС вернет условия торговли с Украиной до довоенных, завершив действующие автономные торговые меры. Однако сейчас обсуждают идею оставить торговые преференции для некоторых наименований украинского экспорта, в частности стали.