Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на De Limburger та Андрія Садового. У Львові дипломат вшанував пам’ять полеглих захисників на Марсовому полі, а згодом візьме участь у конференції.

Дивіться також Прокурорство та низка скандалів: біографія Андрія Костіна, якого призначили послом у Нідерландах

Що відомо про візит

За інформацією ЗМІ, Нідерланди допомагають Україні у процесі вступу до Європейського Союзу. Нижня палата парламенту звернулася до кабінету міністрів з проханням допомогти українському уряду в складній процедурі.

Аби стати членом ЄС, країна-кандидат повинна відповідати так званим Копенгагенським критеріям. Тож з нідерландськими політиками обговорять верховенство права, сільське господарство, енергетику та соціальні питання.

Окрім того, Вельдкамп виступить разом з віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною.

Цікаво! Конференція відбуватиметься щороку і проходитиме почергово в Україні та Нідерландах.

Нагадаємо, із 5 червня 2025 року ЄС поверне умови торгівлі з Україною до довоєнних, завершивши чинні автономні торгівельні заходи. Однак наразі обговорюють ідею залишити торгівельні преференції для деяких найменувань українського експорту, зокрема сталі.