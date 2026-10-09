Трехсторонняя встреча в Майами продлится не менее двух дней. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

О чем именно говорили Уиткофф и Кушнер с Трампом?

По словам Равида, Уиткофф и Кушнер представили ему предложения, которые США выдвинут на переговорах с Украиной и Европой. Также посланники хотели услышать мнение президента Трампа о том, по этому поводу.

Кто еще встречался с Трампом?

Во встрече в Белом доме также принимали участие министр финансов США Скотт Бессент и заместитель советника президента по национальной безопасности Майкл Нидем.

Подробности о содержании новых предложений США и реакции украинской и европейской сторон пока не обнародованы.

Ранее "24 Канал" сообщал, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут вновь отправиться в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Этому может предшествовать встреча американских, украинских и европейских представителей в Майами.