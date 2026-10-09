Тристороння зустріч у Маямі триватиме щонайменше два дні. Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід із посиланням на американського посадовця.

Про що саме говорили Віткофф і Кушнер із Трампом?

За словами Равіда, Віткофф і Кушнер представили йому пропозиції, які США представлять на перемовинах з Україною та Європою. Також посланці хотіли почути думку президента Трампа щодо цього.

Хто ще зустрічався з Трампом?

У зустрічі в Білому домі також брали участь міністр фінансів США Скотт Бессент і заступник радника президента з національної безпеки Майкл Нідем.

Подробиць про зміст нових пропозицій США та реакцію української й європейської сторін наразі не оприлюднили.

Раніше 24 Канал повідомляв, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть знову вирушити до Москви для переговорів із Володимиром Путіним. Цьому може передувати зустріч американських, українських та європейських представників у Маямі.